Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un trágico accidente tuvo lugar en la mañana del domingo cerca del club campestre de Ibagué, en la vía hacia Picaleña, donde un motociclista perdió la vida tras perder el control de su moto y chocar violentamente contra lo que, de acuerdo con la información reportada, sería una señal de tránsito. La escena se presentó en una zona transitada, lo que pone en evidencia los riesgos persistentes para quienes se movilizan en motocicleta en ese sector.

Sigue a PULZO en Discover

Según los primeros reportes, el hombre se desplazaba en una motocicleta de la marca Kawasaki, color verde, con una cilindrada aproximada de 600 centímetros cúbicos y placa YUV-88D. El fuerte impacto ocasionado por la colisión resultó fatal de manera inmediata, por lo que no hubo posibilidad de que la víctima recibiera atención médica en el lugar. El incidente se suma a otros hechos recientes ocurridos en la capital del Tolima, subrayando la importancia de la prudencia y el respeto por las señales de tránsito en las vías interurbanas y urbanas.

Las autoridades informaron que la identidad del fallecido aún no ha sido confirmada. Actualmente, personal especializado en criminalística, adscrito a la secretaría de movilidad, lleva a cabo la inspección técnica del sitio, con el objetivo de establecer las causas exactas del accidente y esclarecer las circunstancias que rodearon este suceso. De acuerdo con la información disponible, estas labores incluyen la recopilación de pruebas materiales y testimonios de posibles testigos presentes en el lugar a la hora del accidente.

Este hecho ha generado inquietud entre los habitantes y usuarios habituales de la vía, quienes esperan resultados de la investigación para comprender con mayor detalle las causas que desencadenaron la tragedia. Mientras tanto, las autoridades han recomendado extremar las precauciones al conducir, especialmente en tramos donde suelen presentarse accidentes fatales.

¿Qué detalles se conocen sobre el accidente del motociclista en Ibagué?

De acuerdo con la información reportada, el motociclista perdió el control de su vehículo y chocó contra una señal de tránsito en la vía hacia Picaleña, cerca del club campestre de Ibagué. Conducía una motocicleta Kawasaki verde de unos 600 centímetros cúbicos y perdió la vida en el lugar debido al fuerte impacto. La identidad de la víctima aún no ha sido establecida por las autoridades.

¿Qué hace el personal de criminalística de la secretaría de movilidad tras un accidente vial?

El personal de criminalística de la secretaría de movilidad se encarga de realizar la inspección técnica del sitio donde ocurre un accidente, recopilando pruebas materiales y testimonios. Su labor consiste en establecer las circunstancias del hecho y recolectar información que permita esclarecer lo sucedido para las investigaciones correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z