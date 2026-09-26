Miles de carros y motos en Bogotá quedaron sin matrícula. Se trata de 20.568 vehículos que todavía aparecen registrados bajo la figura de “persona indeterminada” y los cuáles serán inmovilizados si las autoridades de Tránsito los encuentran circulando en las calles.

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La medida afecta a automotores cuyo cambio de propietario nunca terminó de formalizarse. En esos casos, el vehículo puede estar en manos de una persona distinta a quien figura oficialmente en los registros de tránsito, una situación que dificulta establecer quién responde legalmente por el automotor.

La suspensión fue establecida mediante el Auto 704 del 17 de septiembre de 2026 y limita los trámites que pueden efectuarse sobre los vehículos incluidos en el listado. La excepción está relacionada con el proceso necesario para ponerlos legalmente a nombre de su actual poseedor.

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El problema no es solamente administrativo. Quienes continúen circulando con uno de estos vehículos se exponen a que, en caso de ser requeridos por las autoridades de tránsito, el automotor pueda terminar inmovilizado mientras se regulariza su situación.

¿Cuál es la fecha límite para restablecer matrícula de vehículos suspendidos en Bogotá?

El proceso tiene un plazo definido. Los poseedores de estos vehículos podrán adelantar la legalización de la propiedad hasta el 6 de febrero de 2027, fecha que marca el límite para solucionar la situación derivada del antiguo registro como “persona indeterminada”.

Esta figura funcionó como una alternativa para casos en los que se había vendido un vehículo, pero el traspaso no quedó formalizado y no era posible establecer quién tenía el automotor. Sin embargo, el mecanismo ya no está disponible para iniciar nuevos procesos: el periodo transitorio para solicitarlo terminó el 6 de febrero de 2026.

Por eso, quienes ya aparecen dentro de esta modalidad deben concentrarse ahora en completar el traspaso y actualizar la información oficial del vehículo.

Vehículos en Bogotá / X: @BogotaTransito

¿Qué se debe hacer ante la suspensión de matrícula de un vehículo?

El propietario actual debe adelantar el procedimiento correspondiente para demostrar y formalizar la titularidad del automotor. Dentro de este proceso existe la posibilidad de solicitar ante el RUNT un permiso especial de cinco días hábiles para obtener el SOAT y la revisión técnico-mecánica , documentos necesarios para avanzar con el trámite.

Con los requisitos completos, el interesado debe continuar el proceso ante la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá, donde se formaliza el cambio de propietario.

La Secretaría Distrital de Movilidad también publicó el listado de placas cobijadas por la suspensión. Revisar si un vehículo aparece allí es el primer paso para quienes tengan dudas sobre su situación y, en caso de estar incluido, evitar que el problema se prolongue hasta el vencimiento del plazo.

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