Comprar un vehículo durante el Salón Internacional del Automóvil puede ser una oportunidad para conocer diferentes marcas, comparar modelos y acceder a las condiciones comerciales que ofrecen los concesionarios durante el evento.

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Sin embargo, encontrar el carro que se quiere comprar es apenas el primer paso. Antes de entregar dinero o firmar documentos, hay varias preguntas que conviene resolver: ¿cuánto hay que pagar para separarlo?, ¿cuándo entregan el vehículo? y ¿es posible entregar un carro usado como parte de pago?

Las condiciones pueden cambiar dependiendo de la marca, el concesionario, el modelo y la forma de pago, por lo que no existe una única respuesta para todos los vehículos.

(Vea también: ¿Quiere proteger su carro? Los accesorios de seguridad que encontraría en el Salón del Automóvil)

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¿Cuánto tiempo se demoran en entregar un vehículo comprado en el Salón del Automóvil?

No todos los vehículos comprados en el Salón del Automóvil tienen el mismo tiempo de entrega.

Uno de los principales factores es la disponibilidad del vehículo. Si el concesionario ya cuenta con la referencia, versión y características elegidas, el proceso puede ser diferente al de un carro que debe ser solicitado o trasladado.

También pueden influir otros procesos, como:

La aprobación y desembolso de un crédito.

La entrega de documentos.

El trámite de matrícula.

La preparación del vehículo.

La disponibilidad del color o versión escogida.

Los procesos internos del concesionario.

Por eso, antes de cerrar la compra es recomendable preguntarle al asesor cuál es la fecha estimada de entrega del vehículo específico y verificar que las condiciones queden registradas en los documentos correspondientes.

En Bogotá, por ejemplo, el trámite de matrícula de un vehículo nuevo puede adelantarse a través de la Ventanilla Única de Servicios y, una vez realizado el proceso, las placas y la tarjeta de propiedad pueden obtenerse el mismo día. Sin embargo, esto no significa que todos los carros comprados en una feria automotriz sean entregados inmediatamente, pues la disponibilidad del vehículo también depende del concesionario.

¿Es obligatorio pagar el valor total del carro o se puede separar con un monto mínimo?

No existe un monto mínimo universal que todos los concesionarios estén obligados a cobrar para separar un vehículo.

La cantidad necesaria para realizar la separación puede depender de la marca, el concesionario, el modelo y las condiciones comerciales de la compra.

Por eso, si el comprador todavía no cuenta con todo el dinero para adquirir el vehículo, puede preguntar si existe la posibilidad de separarlo con un anticipo y cuál sería el valor requerido.

Antes de entregar ese dinero es importante preguntar:

¿Cuánto dinero se necesita para separar el vehículo?

¿Ese valor hace parte del precio final del carro?

¿La separación es reembolsable?

¿Qué ocurre si el comprador cambia de opinión?

¿Qué pasa si el crédito no es aprobado?

¿Durante cuánto tiempo se mantiene reservada la unidad?

¿El precio queda congelado después de la separación?

La respuesta debe quedar clara en el documento que entregue el concesionario. No conviene asumir que las condiciones de una marca aplican automáticamente para todas las demás.

(Vea también: ¿Reciben carros usados como parte de pago en el Salón del Automóvil? Esto es lo que debe saber)

¿Separar el carro significa que ya está comprado?

No necesariamente.

La separación normalmente busca reservar una unidad o dejar constancia de la intención de compra bajo determinadas condiciones, pero el comprador debe revisar qué documento está firmando y cuáles son sus efectos.

Antes de entregar dinero, es recomendable verificar si se trata de una separación, una promesa de compraventa, una orden de compra o algún otro documento, y revisar especialmente las condiciones relacionadas con la devolución del dinero.

¿Reciben vehículos usados como parte de pago en el Salón del Automóvil?

Sí puede existir la posibilidad de entregar un vehículo usado como parte de pago, pero no es una condición que necesariamente esté disponible para todas las marcas, concesionarios o vehículos.

Durante este tipo de eventos algunas compañías pueden contar con programas de retoma o recibir vehículos usados dentro de la negociación. Las condiciones pueden depender de factores como la marca, el modelo, el año, el kilometraje, el estado del carro y su valor comercial.

En ese caso, el concesionario puede realizar una valoración del vehículo usado y establecer cuánto dinero reconoce por él. Ese valor posteriormente puede descontarse del precio que el comprador debe pagar por el carro nuevo, según las condiciones de la negociación.

Por ejemplo, si un vehículo nuevo tiene un precio determinado y el concesionario valora el usado que entrega el comprador en una cantidad determinada, esa suma puede hacer parte de la forma de pago.

Sin embargo, el valor de retoma no necesariamente será igual al precio que el propietario considera que tiene su carro. Por eso es recomendable solicitar la valoración y revisar por escrito las condiciones de la operación.

¿Qué documentos pueden pedir para recibir un usado?

Los requisitos pueden variar entre concesionarios, pero es posible que soliciten documentos relacionados con la propiedad y situación jurídica del vehículo.

Antes de llevar el carro al Salón, conviene preguntar qué documentos necesitan para realizar la valoración y si existen condiciones específicas sobre el vehículo que será recibido como parte de pago.

¿Qué conviene preguntar antes de comprar un carro en el Salón?

Si está pensando en aprovechar el evento para comprar un vehículo, estas preguntas pueden ayudar a evitar sorpresas:

Sobre la entrega

¿El vehículo está disponible?

¿Cuál es la fecha estimada de entrega?

¿La fecha queda por escrito?

¿Qué puede hacer que se retrase la entrega?

Sobre la separación

¿Cuánto dinero debo pagar para separar el carro?

¿Ese dinero se descuenta del precio final?

¿En qué casos se devuelve?

¿Qué ocurre si no me aprueban el crédito?

Sobre el usado

¿Reciben vehículos usados como parte de pago?

¿Cómo determinan su valor?

¿La valoración tiene algún costo?

¿Qué documentos necesitan?

¿El valor del usado queda establecido por escrito?

Resolver estas dudas antes de firmar o entregar dinero permite conocer mejor las condiciones reales de la compra y comparar las propuestas de diferentes concesionarios.

(Vea también: ¿Se puede comprar el Soat o un seguro todo riesgo en el Salón del Automóvil de Bogotá? Esto se sabe)

Comprar en el Salón del Automóvil: ¿qué debe tener claro?

El precio del carro no es el único dato que importa al momento de comprarlo. También es necesario conocer cuánto dinero se necesita inicialmente, qué pasa con el vehículo usado que se entrega y cuándo se espera recibir el carro nuevo.

Las condiciones pueden variar entre concesionarios, por lo que no hay que asumir que existe un monto de separación, un plazo de entrega o un programa de retoma que aplique para todas las marcas.

La recomendación es sencilla: antes de pagar, preguntar y dejar por escrito las condiciones de la negociación, especialmente el valor de la separación, la fecha de entrega y el valor reconocido por el vehículo usado, si aplica.

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