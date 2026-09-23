El Salón Internacional del Automóvil no solo será una oportunidad para conocer los carros nuevos que llegarán al mercado colombiano. La feria también tendrá un espacio dedicado a accesorios, autopartes y servicios, donde los visitantes podrán buscar productos para equipar, proteger y personalizar sus vehículos.

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(Vea también: Qué carro debería comprar en el Salón del Automóvil 2026, según el estilo de vida que tenga)

Entre las alternativas que pueden despertar mayor interés están los sistemas de seguridad para carros, especialmente alarmas, dispositivos de rastreo GPS, bloqueadores, películas de seguridad y elementos destinados a dificultar el robo de vehículos o de sus componentes.

La organización del evento ha contemplado un espacio específico para accesorios, autopartes y servicios, pero la oferta definitiva dependerá de los expositores y de los productos que cada empresa lleve a Corferias.

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Accesorios de seguridad que vale la pena buscar en el Salón del Automóvil

Proteger un carro contra el hurto no depende de un solo dispositivo. En el mercado existen diferentes sistemas antirrobo que cumplen funciones distintas, desde emitir una alerta cuando alguien intenta abrir el vehículo hasta permitir conocer su ubicación en tiempo real.

Alarma convencional: detecta situaciones como la apertura no autorizada de las puertas y activa una señal sonora para alertar al propietario o a las personas cercanas. Su función principal es disuadir y advertir sobre un posible intento de hurto. Alarma con sensores: algunos sistemas incorporan sensores de movimiento, golpes o presencia dentro del habitáculo. De esta manera pueden detectar situaciones que una alarma básica podría no identificar. GPS básico: permite conocer la ubicación del vehículo mediante una aplicación o plataforma de seguimiento. Dependiendo del servicio, también puede mostrar recorridos y enviar alertas cuando el carro se mueve. GPS con monitoreo: además del rastreo, puede incluir funciones como geocercas, alertas de movimiento, límites de velocidad y seguimiento mediante una central de monitoreo. Esto permite tener mayor información sobre lo que ocurre con el vehículo. GPS con inmovilizador: combina el rastreo con un mecanismo que puede impedir que el carro continúe funcionando o vuelva a encenderse, según las características del dispositivo y del servicio contratado. Inmovilizador electrónico: bloquea determinados sistemas necesarios para poner en marcha el vehículo cuando no se cumplen las condiciones de autorización. Cortacorriente: interrumpe un circuito eléctrico necesario para el funcionamiento del carro. Puede utilizarse como una barrera adicional para dificultar el encendido. Películas de seguridad para los vidrios: cumplen una función diferente a una alarma o un GPS. Su propósito puede estar relacionado con reforzar el comportamiento del vidrio ante determinados impactos y, dependiendo del producto, también ofrecer características relacionadas con control solar, privacidad u otras funciones.

¿Qué combinación tiene más sentido?

Más que buscar un único sistema, la protección puede plantearse por capas:

Alarma → detecta y disuade.

Inmovilizador → dificulta el encendido.

GPS → permite localizar el vehículo.

GPS con monitoreo → añade alertas y seguimiento.

GPS + inmovilización → combina localización con una barrera adicional.

¿Cuáles son los mejores sistemas antirrobo —alarmas y GPS— para carros en Colombia?

En lugar de hablar de un único sistema que sea “el mejor” para todos los vehículos, conviene entender qué función cumple cada alternativa.

Un propietario puede encontrar principalmente estas opciones:

Sistema ¿Para qué sirve? ¿Qué revisar antes de comprar? Alarma Alertar ante determinados intentos de acceso o manipulación Sensores, controles, alcance e instalación GPS Conocer la ubicación del vehículo Plataforma, aplicación, seguimiento y costo mensual Bloqueador de encendido Dificultar que el vehículo sea puesto en marcha Compatibilidad e instalación Pernos de seguridad Dificultar el robo de los rines Tipo de llave y calidad del sistema Película de seguridad Aportar protección adicional a los vidrios Certificación, instalación y transmisión luminosa

La Policía Nacional recomienda combinar medidas preventivas, entre ellas el uso de alarmas y bloqueadores, además de estacionar en lugares seguros y evitar dejar el vehículo sin supervisión en sitios inseguros.

Por eso, un GPS no necesariamente reemplaza una alarma, ni una alarma sustituye un bloqueador. Son tecnologías que pueden cumplir funciones diferentes.

Para un carro nuevo, además, hay otro punto que debería tenerse en cuenta: qué dice la marca sobre la instalación de dispositivos adicionales.

¿Es legal instalar películas de seguridad muy oscuras en los vidrios?

No se puede asumir que cualquier película oscura está permitida. En Colombia existen límites de transmisión luminosa para los vidrios de los vehículos. La regulación establece, entre otros valores, que los parabrisas laminados y algunos vidrios necesarios para la visión directa del conductor deben tener una transmisión luminosa de al menos 70 %.

Para los vidrios laterales traseros, el límite indicado es de 55 %, mientras que los vidrios cuartos traseros y de la quinta puerta tienen un límite de 14 %.

Por eso, antes de instalar una película muy oscura, el propietario debe comprobar en qué vidrio será instalada y qué nivel de transmisión luminosa tendrá el conjunto.

Esto es especialmente importante para quien piense comprar una película de seguridad durante el Salón: no basta con que el vendedor diga que el producto es “de seguridad”. También se debe verificar que su instalación sea compatible con las exigencias aplicables al vehículo.

¿Qué tan efectivos son los pernos de seguridad para evitar el robo de rines?

Los pernos de seguridad funcionan principalmente como una barrera adicional. En lugar de utilizar una tuerca convencional que pueda retirarse con herramientas estándar, estos sistemas requieren una llave o patrón específico para desmontarlos.

Su efectividad depende, entre otros factores, de la calidad del producto, la correcta instalación y el tipo de herramienta que utilice un delincuente.

Por eso, no deben entenderse como un sistema que haga imposible el robo de un rin. Su función es dificultar y hacer más demorado el proceso de desmontaje.

Si se compran en una feria automotriz, conviene preguntar por la cantidad de patrones disponibles, el material, la resistencia, qué ocurre si se pierde la llave y si el producto es compatible con los rines del vehículo.

También es importante conservar la llave especial en un lugar seguro y no dejarla permanentemente dentro del automóvil.

¿La instalación de una alarma o bloqueo central en la feria afecta la garantía del carro nuevo?

No existe una regla general que permita afirmar que instalar cualquier accesorio automáticamente elimina toda la garantía del vehículo. La Superintendencia de Industria y Comercio señala que las exclusiones de la garantía de los vehículos deben ser expresas y taxativas.

Además, la garantía puede no ser exigible cuando existe una causal legal de exoneración, como el uso indebido del bien o el incumplimiento de las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento, siempre que exista relación de causalidad con el defecto.

Esto es importante para una alarma, un bloqueo central o cualquier dispositivo que requiera intervenir elementos eléctricos o electrónicos del vehículo.

En términos prácticos, antes de aceptar una instalación en la feria, el propietario debería:

Preguntar a la marca del vehículo si autoriza ese tipo de accesorio.

Confirmar si existe una red de instalación autorizada.

Preguntar si el dispositivo es compatible con el modelo específico.

Solicitar por escrito las condiciones de garantía.

Conservar la factura de compra y el comprobante de instalación.

Preguntar qué sucede con la garantía de los componentes eléctricos o electrónicos que puedan verse involucrados.

La SIC también establece que los productores y proveedores deben responder por la garantía de los vehículos dentro de las condiciones legales y que las exclusiones deben estar expresamente determinadas.

(Vea también: Todo lo que debe saber si quiere ir a ver motos o comprar accesorios en el Salón del Automóvil 2026)

Por eso, si se trata de un carro recién comprado en el Salón del Automóvil, una buena práctica es consultar primero con el concesionario antes de instalar un accesorio eléctrico por fuera de su red autorizada.

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