El mercado de vehículos eléctricos viene aumentando su participación en Colombia y 2026 ha marcado un nuevo registro para este segmento. Entre enero y junio se matricularon 24.477 carros eléctricos nuevos, un crecimiento de 235.5 % frente al mismo periodo de 2025. Con ese resultado, los modelos 100 % eléctricos representaron 15.5 % de las matrículas de vehículos nuevos durante el primer semestre.

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El crecimiento se suma al comportamiento de los vehículos híbridos, que alcanzaron una participación de 28.3 % en las matrículas del mismo periodo. En conjunto, estas tecnologías han aumentado su presencia dentro de la oferta automotriz del país, con la llegada y expansión de diferentes marcas y modelos en segmentos como automóviles, SUV y camionetas.

A este comportamiento se agregan los incentivos que existen para los vehículos eléctricos e híbridos. Dependiendo de las condiciones del vehículo y del trámite correspondiente, los propietarios pueden acceder a beneficios tributarios relacionados con IVA, aranceles, deducciones sobre el impuesto de renta y depreciación acelerada. También existe el incentivo de que no hay pico y placa, lo cual permite a los conductores andar todos los días sin restricciones.

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En medio de este crecimiento, JMEV anunció la llegada a Colombia de la GSX, una SUV 100 % eléctrica que estará disponible en dos versiones: Comfort y Luxury. El modelo tendrá un precio de lanzamiento desde 89’990.000 de pesos y una autonomía de hasta 610 kilómetros bajo el ciclo CLTC.

La GSX mide 4.64 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2.77 metros. En el espacio de carga ofrece un baúl con capacidad de 450 litros, cifra que puede aumentar hasta 1.600 litros con los asientos traseros abatidos.

El sistema de propulsión está compuesto por una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 70,38 kWh y un motor eléctrico de 165 kW, equivalentes a 221 hp, con 210 Nm de torque. La marca también informó que el vehículo cuenta con carga rápida en corriente continua, con un tiempo aproximado de 25 minutos para pasar del 30 % al 80 % de batería.

En la parte mecánica, la GSX utiliza suspensión delantera MacPherson y suspensión trasera independiente de tipo multi-link.

La oferta para Colombia está dividida en las versiones Comfort y Luxury. La primera incluye rines de aleación de 19 pulgadas, pantalla multimedia táctil de 14.6 pulgadas, panel de instrumentos digital de 9.2 pulgadas, cargador inalámbrico para teléfonos y climatización de doble zona, además de sistemas de asistencia a la conducción.

La versión Luxury incorpora, adicionalmente, techo panorámico de vidrio y apertura eléctrica del baúl. También cuenta con funciones de asistencia como alerta de tráfico cruzado, monitoreo de punto ciego, alerta y corrección de cambio de carril, control crucero adaptativo y frenado autónomo de emergencia.

Con la llegada de la GSX, JMEV amplía su oferta de vehículos eléctricos en Colombia y entra al segmento de las SUV eléctricas. El modelo será comercializado mediante la red de concesionarios autorizada de la marca en el país.

(Ver también: Llegará a Colombia tecnología que permitirá cargar carros eléctricos hasta 70 % en menos de 5 minutos)

El precio de lanzamiento parte de 89’990.000 pesos, aunque el valor final depende de la versión seleccionada. La diferencia entre las dos configuraciones está principalmente en el equipamiento y los sistemas de asistencia incluidos en cada una.

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