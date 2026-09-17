El precio del Soat podría representar un menor golpe al bolsillo para miles de conductores en Colombia, pero no porque se haya anunciado una reducción general en el valor del seguro. En el Congreso tomó fuerza una propuesta que busca crear un mecanismo de subsidio dirigido a personas de estratos 1, 2 y 3 que tengan dificultades económicas para cumplir con esta obligación.

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(Ver también: Este es el pago que deberían hacer los conductores por servicio que no cubre el SOAT)

La iniciativa fue planteada por el representante a la Cámara Estefanel Gutiérrez, quien pretende incluir este punto dentro de la discusión de una eventual reforma al Código Nacional de Tránsito.

La propuesta busca que el Estado subsidie el Soat de determinados ciudadanos de menores ingresos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la obligación y evitar que la falta de recursos termine en la inmovilización de vehículos.

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La idea surge en medio del debate sobre las reglas para inmovilizar carros y motos cuando sus propietarios no cuentan con el seguro obligatorio. Gutiérrez ha cuestionado el impacto económico que tienen estas medidas sobre las familias y ha planteado revisar las causales de inmovilización contempladas en el Código Nacional de Tránsito.

En declaraciones compartidas en sus redes sociales, el congresista señaló que la discusión podría incluir subsidios o excepciones para personas de estratos 1, 2 y 3 que además demuestren un buen comportamiento en las vías.

¡SE ACABA LA MAFIA DE LAS FOTOMULTAS! La Ministra de Transporte @elsanoguerabaq le pone freno a los “carros fantasmas” de fotomultas. Desde el Congreso pediré al Presidente De la Espriella @DELAESPRIELLAE que en la reforma al Código de Tránsito pongamos la lupa en las costosas… https://t.co/Jg8n8uyKuO pic.twitter.com/oI3uYvVjJc — Estefanel Congresista 🏛️ (@EstefanelGP) September 11, 2026

¿El Soat realmente bajaría de precio?

Por ahora, no. La propuesta no contempla una reducción general del precio del Soat para todos los conductores. El planteamiento consiste en crear un mecanismo de subsidio para un grupo específico de ciudadanos, por lo que el valor que paga cada beneficiario podría disminuir si la iniciativa llega a aprobarse y se establece cómo funcionaría la ayuda estatal.

Además, todavía no están definidos aspectos fundamentales como los recursos que financiarían el subsidio, los requisitos exactos para acceder a él ni el porcentaje que asumiría el Estado. Por eso, al 17 de septiembre de 2026, se trata de una propuesta que apenas entra en la discusión política y legislativa.

El debate hace parte de una discusión más amplia sobre el Código Nacional de Tránsito, que también ha incluido cambios en las reglas para los vehículos utilizados en controles de fotomultas. Gutiérrez respaldó recientemente la nueva regulación del Ministerio de Transporte, que exige la presencia de un agente de tránsito y señalización para este tipo de operativos.

(Ver también: Más de $ 700.000 millones: revelan exorbitantes cifras del Soat que prenden alarmas en Colombia)

Así, por ahora, los conductores deben seguir pagando el Soat bajo las condiciones actuales. El posible alivio para los estratos 1, 2 y 3 dependerá de que la propuesta avance, sea discutida formalmente y finalmente sea aprobada con un mecanismo concreto de financiación y aplicación.

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