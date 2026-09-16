Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Orlando Briceño Garzón falleció el martes 15 de septiembre en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio del Líbano, en el departamento de Tolima. El hecho se registró alrededor de las 9:00 de la noche, específicamente en la intersección de la calle Quinta con Octava. Hasta ahora, se ha conocido que en el siniestro estuvo involucrada una moto eléctrica, aunque los detalles sobre las circunstancias exactas del choque permanecen bajo investigación y serán esclarecidos por las autoridades una vez concluyan sus averiguaciones.

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El trágico suceso ha motivado diversas reacciones de la comunidad local. Vecinos del Líbano han manifestado su preocupación por la circulación de patinetas eléctricas, especialmente durante la noche. Según denuncias recogidas de habitantes del sector, varios usuarios de estos vehículos transitarían por las calles sin utilizar casco ni otros elementos de protección indispensables para la seguridad vial. Además, se reporta que ciertas patinetas no contarían con sistemas visibles de señalización, como direccionales, lo que aumenta el riesgo de accidentes tanto para quienes las conducen como para peatones y otros conductores.

Este episodio pone en evidencia la necesidad de controles más estrictos sobre los vehículos eléctricos que circulan por el municipio. De acuerdo con los reportes consignados, la comunidad solicita que las autoridades tomen medidas para garantizar el uso adecuado de cascos y dispositivos de seguridad, así como que se implementen sistemas de señalización obligatorios en motos y patinetas eléctricas. La situación ha abierto un debate sobre la importancia de la educación vial y la responsabilidad de los usuarios de estos medios de transporte alternativos.

Orlando Briceño Garzón era recordado por familiares y allegados como una persona amable, servicial y con una marcada disposición para ayudar a los demás. Su fallecimiento constituye una pérdida sentida en la comunidad y nuevamente expone los desafíos pendientes en torno a la movilidad, la seguridad y la prevención de accidentes viales en el Líbano, tema que requiere de la atención de las autoridades y de la colaboración ciudadana para evitar tragedias similares.

¿Qué piden los habitantes del Líbano ante el uso de patinetas eléctricas?

Según denuncias de la comunidad consignadas en el artículo, los habitantes exigen mayores controles sobre las patinetas eléctricas. Solicitan que las autoridades verifiquen el uso de casco, otros elementos de protección y que se cuente con señalización visible, como direccionales, para reforzar la seguridad vial y reducir riesgos de accidentes.

¿Por qué las motos y patinetas eléctricas generan preocupación en el municipio del Líbano?

La inquietud de los habitantes surge por el aumento del tránsito de motos y patinetas eléctricas, especialmente en horarios nocturnos y sin las medidas de seguridad necesarias. El uso inadecuado de estos vehículos, combinado con la falta de señalización y protección, ha derivado en accidentes como el que causó la muerte de Orlando Briceño Garzón, intensificando la demanda de regulación y prevención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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