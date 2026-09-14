Los propietarios de carros en Colombia tendrán que destinar más dinero al mantenimiento de sus vehículos. En julio de 2026, los servicios de reparación y mantenimiento registraron un aumento anual del 10,34 %, una cifra que superó ampliamente la inflación del país, ubicada en 6,02 % durante el mismo periodo.

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El incremento representa una diferencia de 4,32 puntos porcentuales frente al IPC general y también evidencia una aceleración importante frente a lo ocurrido un año atrás. En julio de 2025, estos servicios habían aumentado 5,42 %, por lo que el ritmo de encarecimiento prácticamente se duplicó en el último año.

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Para quienes tienen carro, el dato se traduce en una mayor presión sobre el presupuesto destinado a llevar el vehículo al taller. Revisiones, reparaciones y otros trabajos necesarios para mantener el automóvil en condiciones adecuadas ahora tienen un mayor costo, especialmente en un contexto en el que estos gastos son fundamentales para evitar daños más graves.

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Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes, destacó que el mantenimiento está directamente relacionado con la seguridad y la vida útil de los vehículos. Por ello, recomendó no aplazar las revisiones preventivas, acudir a talleres formales y utilizar repuestos que cumplan con estándares adecuados de calidad.

Sin embargo, no todos los productos relacionados con los carros aumentaron de precio. En julio, otras piezas de repuesto registraron una reducción anual de 0,57 %, mientras que las llantas, neumáticos y rines tuvieron una caída de 2,53 %. Esto evidencia que el encarecimiento no está afectando de la misma manera a toda la cadena automotriz.

Otros servicios también presentaron incrementos, aunque más moderados. La latonería y pintura subieron 5,07 % anual, los productos para limpieza y conservación de los vehículos aumentaron 4,83 % y la compra y cambio de aceite tuvo una variación de 4,19 %. Este último servicio, además, presentó el mayor aumento mensual de julio, con 0,80 % frente a junio.

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Al analizar en conjunto las piezas, partes y servicios complementarios incluidos en el informe, el aumento anual llegó al 5,92 %, frente al 3,62 % de julio de 2025. Asopartes aclaró que estas cifras reflejan únicamente el comportamiento de los precios y no significan que hayan aumentado o disminuido las ventas o las reparaciones contratadas.

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