Por: Portal Bogotá

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Durante la mañana de este miércoles 16 de septiembre de 2026, la movilidad en Bogotá se ha visto afectada por varios incidentes viales, según información proporcionada por fuentes oficiales de la ciudad. De acuerdo con el reporte, se presentaron dos accidentes principales y una habilitación importante en la circulación vehicular en diferentes puntos estratégicos de la capital colombiana, lo que impactó tanto a conductores particulares como a usuarios del sistema de transporte público TransMilenio.

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El primer accidente ocurrió en la avenida NQS con calle 17, en la localidad de Los Mártires, aproximadamente a las 7:10 a. m. En este punto, un siniestro vial involucró a un bus articulado y una camioneta, generando obstáculos en dos carriles de la vía en sentido sur a norte. Como respuesta, una unidad de Tránsito fue asignada para atender el incidente y gestionar el flujo vehicular en la zona afectada, de acuerdo con los comunicados emitidos por las autoridades.

Casi al mismo tiempo, otro accidente se reportó en la autopista norte con calle 163, ubicado en la localidad de Usaquén. Este hecho, ocurrido alrededor de las 6:59 a. m., involucró a un taxi y un ciclista que transitaban igualmente en sentido sur a norte. Las autoridades desplazaron una unidad de Tránsito y una ambulancia hasta el sitio para atender la emergencia y coordinar el manejo seguro del tráfico en ese sector.

A pesar del impacto negativo en algunos corredores viales, hubo una noticia positiva para los habitantes del sector occidental de la ciudad. Según información de la fuente oficial local, en la avenida Cali entre calles 132 y 139, se habilitó el tránsito vehicular sobre dos carriles tras concluir la reparación de una tubería de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Esta apertura, efectuada cerca de las 5:16 a. m., permitirá normalizar de forma gradual la movilidad en ese tramo, aunque las autoridades recomiendan conducir con precaución debido a la reciente finalización de obras.

Todos estos acontecimientos han generado retrasos en la operación de las rutas TransMiZonales del sistema TransMilenio, según anunciaron sus operadores, por lo que es importante que los ciudadanos consulten el estado actualizado de las vías antes de desplazarse.

¿Cómo afectan los accidentes en Bogotá a la operación de TransMilenio?

Los accidentes de tránsito en principales vías de Bogotá provocan retrasos significativos en la operación de TransMilenio, especialmente en las rutas TransMiZonales, ya que los siniestros pueden bloquear carriles exclusivos o generales, obligando a desvíos y generando demoras en el servicio, tal como reportaron las autoridades durante estos incidentes.

¿Por qué fue importante la habilitación del tránsito en la avenida Cali entre calles 132 y 139?

La habilitación de la avenida Cali entre calles 132 y 139 fue crucial porque permitió reactivar dos carriles fundamentales para la movilidad en el sector, después de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) concluyera la reparación de una tubería, facilitando así la circulación y reduciendo el impacto de las obras en el tráfico local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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