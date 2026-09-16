Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, surgen nuevas oportunidades laborales dirigidas a jóvenes que buscan adentrarse en el mundo profesional. Enel Colombia, empresa reconocida en el sector energético, anunció la apertura de una convocatoria para prácticas profesionales durante el primer semestre de 2027, destinada a más de 120 estudiantes universitarios que cursan programas académicos en administración, ingenierías, economía, finanzas, comunicaciones, análisis de datos, psicología, derecho, ciencias ambientales, entre otros. La inscripción estará habilitada desde el 31 de agosto hasta el 3 de octubre de 2026, permitiendo a los aspirantes preparar su postulación con tiempo (información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y Enel Colombia).

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Enel Colombia se posiciona como la compañía líder de la transición energética en el país, caracterizándose por tener el mayor portafolio de parques solares y por facilitar la movilidad eléctrica en diversas regiones. La visión de la empresa es que los estudiantes vivan una experiencia enriquecedora, enfrentando retos del sector y, al mismo tiempo, aprendan cómo la energía llega a los hogares bogotanos y a municipios de Cundinamarca, así como en los departamentos de Atlántico y Huila.

De acuerdo con la información suministrada, las prácticas ofrecidas incluyen beneficios competitivos y atractivos, como un modelo híbrido en las vacantes administrativas (60 % presencialidad y 40 % trabajo en casa), días libres, horarios laborales flexibles los viernes y una compensación que integra salario, bono de conectividad y bonos adicionales para actividades recreativas como restaurantes y cine. Además, las sedes principales cuentan con espacios pensados para el bienestar: terrazas verdes, zonas de coworking, salas de ideación y, en la sede de Bogotá, un gimnasio gratuito. La formación de los practicantes se fortalece gracias al acompañamiento de profesionales expertos y rutas de desarrollo personalizadas dentro de la organización.

Para postularse, quienes estén interesados deben ser estudiantes de últimos semestres universitarios, contar con el aval de la institución educativa para llevar a cabo la práctica y estar inscritos en el semestre académico 2027-1 (dato reportado por el portal de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa). Más información sobre la convocatoria y el proceso de inscripción puede consultarse a través de la página oficial suministrada por Enel Colombia.

Por último, los jóvenes pueden acceder a recursos adicionales sobre oportunidades laborales, asesorías para procesos de selección y orientación en la elaboración de hojas de vida, mediante el canal de WhatsApp de empleo en Bogotá.

¿Cuáles son los beneficios de las prácticas profesionales en Enel Colombia para estudiantes universitarios?

Los practicantes que ingresen a Enel Colombia disfrutarán de beneficios como horarios flexibles, modelo de trabajo híbrido para vacantes administrativas, salario con bono de conectividad, bonos de experiencias, espacios físicos modernos y la oportunidad de recibir acompañamiento de expertos, lo que potencia su aprendizaje y desarrollo profesional, de acuerdo con información del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Qué requisitos se deben cumplir para postularse a la convocatoria de Enel Colombia para 2027?

Para participar es indispensable ser estudiante de últimos semestres universitarios, contar con el aval de la universidad para realizar la práctica profesional y tener inscripción vigente para el semestre 2027-1, según los lineamientos publicados por Enel Colombia y el portal de oportunidades laborales de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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