Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en la restauración ecológica de una de sus zonas más golpeadas por los incendios forestales: Buenos Aires, predio colindante con el relleno Doña Juana, en la localidad de Ciudad Bolívar. El proceso está a cargo del Jardín Botánico de Bogotá (JBB) José Celestino Mutis, que emprendió la restauración del ecosistema subxerofítico tras obtener la autorización de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

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De acuerdo con información del JBB, la intervención cubrirá 20 hectáreas en el predio afectado entre 2026 y 2027. El plan de restauración contempla varias estrategias como la creación de núcleos de siembra, la implementación de franjas para proteger cuerpos de agua y taludes, el control de pastizales invasivos y la gestión del flujo de agua superficial, conocida como escorrentía. La importancia de estas acciones se destaca en tanto la zona cuenta con paisajes diversos, entre ellos áreas de transición hacia cinturones riparios, praderas arboladas y tierras degradadas, lo cual exige intervenciones especializadas.

El equipo del Jardín Botánico incluye ingenieros y operarios que trabajan con cerca de 30 especies nativas como dividivi de tierra fría, cactus, duraznillo, blanquillo, uña de gato, entre otras. Según la información dada por la ingeniera Johana Rueda, líder del proyecto, durante los primeros meses se realizaron estudios exhaustivos de acceso y análisis del suelo, necesarios para abrir 8.000 huecos de 40 por 40 centímetros y plantar árboles en 2026.

Las actividades de siembra ya iniciaron con la plantación de cerca de 3.000 árboles nativos en distintas jornadas, actividad que contó con la participación de la UAESP y soldados del Ejército Nacional. Este esfuerzo se desarrolla especialmente en los sectores más cercanos a la avenida Boyacá, zonas que antes del incendio presentaban alta densidad de individuos arbóreos y hoy priorizan la siembra en núcleos restaurativos y franjas ecológicas.

La restauración de Buenos Aires forma parte de una respuesta amplia ante los incendios que, en enero de 2024, devastaron ecosistemas de otras localidades como Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal y Usme, producto de la sequía extrema asociada al fenómeno de El Niño. En ese periodo, sitios emblemáticos como El Cable, el humedal Tibanica y el parque Entrenubes resultaron particularmente afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las estrategias de restauración utilizadas por el Jardín Botánico de Bogotá en Buenos Aires?

Las estrategias implementadas por el Jardín Botánico de Bogotá incluyen la nucleación, que consiste en la siembra de árboles agrupados para facilitar el desarrollo del ecosistema, franjas protectoras para cuerpos de agua y taludes, control de pastizales invasivos y manejo de la escorrentía. Todo esto se adapta a la diversidad de escenarios presentes en el terreno, desde zonas de transición hasta tierras degradadas.

¿Qué especies nativas está usando el Jardín Botánico de Bogotá para recuperar el ecosistema subxerofítico?

Según la información del propio Jardín Botánico de Bogotá, se están utilizando aproximadamente 30 especies nativas, entre ellas dividivi de tierra fría, cactus, duraznillo, blanquillo, uña de gato, gaque, espino garbanzo, gallinazo, gurrubo, uva camarona, jarilla, garrocho y corono, seleccionadas por su capacidad de adaptación y aporte a la restauración ecológica de la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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