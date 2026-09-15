Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este martes 22 de septiembre, la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de ComfaTolima participa en una importante jornada para personas con discapacidad en el departamento del Tolima, desarrollando oportunidades laborales inclusivas en diferentes áreas.

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La Feria de Empleabilidad “Conexión Laboral Inclusiva” se llevará a cabo en las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de Ibagué, ubicado en la Transversal 1 #42-244, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. De acuerdo con la información oficial, durante esta jornada habrá un variado portafolio de vacantes para personas con diferentes tipos de discapacidad. Entre las opciones de empleo disponibles se mencionan cargos como técnico logístico, auxiliar administrativo, auxiliar de almacén, auxiliar de enfermería, operador en línea call center, asesor comercial, encargado de cobranza y servicio al cliente, así como auxiliar de panadería.

La realización de esta feria hace parte de las acciones que ComfaTolima viene implementando para fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el Tolima. Según datos de la propia Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, ya se ha logrado la vinculación de 22 personas con discapacidad, quienes fueron contratadas en cinco empresas de diferentes sectores económicos, incluyendo áreas como el comercio, mantenimiento de oleoductos, servicios y el sector agropecuario. Algunas de las empresas que han contribuido en este proceso de integración laboral son Mercacentro, Coomersa, TCR, Masser y Agrosavia, que han acogido en sus equipos a personas con discapacidad auditiva, cognitiva, física y psicosocial.

Para participar en la feria, los asistentes deben presentar su hoja de vida física, documento de identidad y el certificado de discapacidad. En apoyo a los participantes, la Secretaría de Salud Municipal estará presente para brindar orientación sobre el proceso de obtención o aclaración del certificado de discapacidad, facilitando el acceso a información relevante y recursos que respaldan el ejercicio del derecho al trabajo para esta población.

La jornada se enfoca en seguir consolidando camino hacia una inclusión social y laboral más efectiva en la región, facilitando el encuentro directo entre empresas abiertas a la diversidad y personas que buscan crecer profesionalmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vacantes están disponibles para personas con discapacidad en la feria de empleabilidad de ComfaTolima?

Durante la feria “Conexión Laboral Inclusiva”, se ofrecen puestos como técnico logístico, auxiliar administrativo, auxiliar de almacén, auxiliar de enfermería, operador para línea call center, asesor comercial, encargado de cobranza y servicio al cliente, y auxiliar de panadería. Todos estos cargos están dirigidos a personas con diversos tipos de discapacidad y buscan facilitar su integración en el mercado laboral del Tolima.

¿Qué documentos necesitan las personas con discapacidad para acceder a las vacantes de la feria laboral en Ibagué?

Para postularse a las oportunidades laborales de la feria, los interesados deben llevar su hoja de vida impresa, documento de identidad y certificado de discapacidad. La Secretaría de Salud Municipal también estará disponible para asesorar sobre cualquier trámite relacionado con la obtención del certificado de discapacidad, documento clave para acceder a estas vacantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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