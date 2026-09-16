En medio de casos virales entre la opinión pública en Colombia, una situación impactante quedó en registro por parte de una de las autoridades regionales.

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Un procedimiento de inspección vial adelantado en el municipio de Guasca (Cundinamarca) derivó en una violenta agresión contra un funcionario de movilidad participante.

El acontecimiento cobró relevancia luego de la denuncia efectuada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, quien difundió un registro audiovisual del incidente.

En las imágenes divulgadas por el mandatario se aprecia a los servidores públicos ejecutando las labores de inspección y, de repente, fuego sobre la indumentaria de un agente.

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Según precisó el jefe del gobierno departamental, las acciones de supervisión respondían a un requerimiento directo formulado previamente por la administración municipal de Guasca.

La iniciativa buscaba desarrollar inspecciones preventivas a los conductores y corroborar la vigencia del papeleo exigido para circular por la red vial del municipio.

Rey afirmó que las tensiones surgieron en el instante en que los uniformados solicitaban la documentación a un motociclista que rehusó acatar el requerimiento operativo.

Siguiendo la versión del gobernador, el conductor reaccionó violentamente arrojando un artefacto prendido contra la humanidad de uno de los inspectores presentes en la diligencia.

“Es inadmisible la agresión contra uno de nuestros agentes de tránsito durante un operativo de control en Guasca, solicitado por la administración municipal”, manifestó Rey al referirse al caso.

El material fílmico divulgado muestra a los agentes desempeñando sus funciones e identifica a la víctima con llamas activas sobre su vestimenta oficial.

Es inadmisible la agresión contra uno de nuestros agentes de tránsito durante un operativo de control en Guasca, solicitado por la administración municipal. Durante la verificación de documentos, el conductor de una motocicleta se negó a entregarlos y lanzó contra el agente un… pic.twitter.com/vQyJwvor8t — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 16, 2026

Las imágenes exponen igualmente el acompañamiento prestado por efectivos de la Policía Nacional quienes resguardaban el perímetro durante el desarrollo de la actividad institucional.

Al detallar las circunstancias, el gobernante confirmó el uso de sustancias combustibles para atacar al trabajador público en plena vía principal del municipio.

“Durante la verificación de documentos, el conductor de una motocicleta se negó a entregarlos y lanzó contra el agente un objeto encendido con material inflamable, causándole quemaduras”, afirmó.

De igual modo, la máxima autoridad de Cundinamarca relató que el agresor continuó su accionar violento inmediatamente después de lesionar al funcionario de movilidad.

Conforme a su declaración, el sujeto procedió a incinerar su propio vehículo con la clara intención de obstaculizar el proceso formal de inmovilización.

“Luego prendió fuego a la motocicleta para evitar su inmovilización y agredió a los policías que acompañaban el operativo”, indicó Rey en su publicación.

El mandatario omitió ofrecer precisiones sobre la identidad del infractor o la severidad médica de las quemaduras padecidas por el afectado en la agresión.

Pese a esta reserva de datos, ratificó oportunamente que el presunto implicado terminó bajo la custodia directa de los organismos judiciales para su procesamiento.

El representante departamental aprovechó el pronunciamiento para destacar la función preventiva desempeñada por las autoridades viales en las carreteras colombianas.

“Los agentes de tránsito y la Policía están en las vías para hacer cumplir las normas y proteger la vida de los ciudadanos”, escribió.

En ese mismo sentido, el dirigente condenó enfáticamente las conductas violentas contra el personal institucional en el ejercicio regular de sus atribuciones públicas.

“Ningún servidor público debe ser agredido por cumplir con su labor”, agregó.

El gobernante anunció que el equipo jurídico del departamento promoverá los procesos penales y administrativos correspondientes para castigar con severidad lo ocurrido.

“El agresor quedó a disposición de las autoridades competentes y emprenderemos todas las acciones jurídicas a que haya lugar”, señaló.

Finalmente, el gobernante ratificó su firme postura de reproche institucional frente a este tipo de comportamientos dentro del territorio cundinamarqués.

“Mi rechazo total a este tipo de hechos, que no tienen ninguna justificación”, concluyó el funcionario en su mensaje de denuncia pública nacional.

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