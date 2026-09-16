Por: Noticiero 90 minutos

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El volcán Puracé, uno de los principales de la cadena volcánica Los Coconucos ubicada entre los departamentos del Cauca y el Huila, volvió a captar la atención de las autoridades y habitantes de la región tras un importante cambio en su actividad volcánica. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), después de un periodo de relativa calma entre enero y junio, el pasado 20 de julio se empezó a verificar un aumento sostenido en los indicadores de actividad del volcán. Esta situación llevó a que, después de seis meses, se restableciera la alerta naranja el 1 de agosto, señalando un mayor nivel de riesgo para la zona circundante.

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Durante este nuevo periodo de vigilancia intensiva, el SGC reportó fenómenos como emisiones de ceniza y sismos relacionados tanto con fracturas de roca como con el desplazamiento de fluidos volcánicos. La mayoría de estos eventos sísmicos se registraron entre 10 y 22 kilómetros al nororiente del Puracé, con profundidades que alcanzaron los 17 kilómetros, lo que evidencia una actividad interna relevante. Además, el 13 de septiembre se reportaron hasta 7 emisiones de ceniza diaria, algunas alcanzando alturas de 1.200 metros.

El volcán Puracé forma parte de la cadena de Los Coconucos, conformada por 12 volcanes de la cordillera de los Andes, todos ellos con elevaciones superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esta zona volcánica fue objeto de constante observación desde noviembre de 2025 hasta enero de 2026, periodo en el que persistieron irregularidades que ya habían llevado a la declaración de alerta naranja.

La actualización en 2023 del sistema de alertas del SGC estableció que la alerta naranja indica alteración en parámetros como la sismicidad, la deformación de la superficie y el crecimiento en la emisión de gases volcánicos. En el caso actual, se ha registrado un incremento en la energía sísmica del tremor continuo, columnas de gases y ceniza que alcanzan hasta los 3.400 metros, así como un aumento notorio en la emisión de dióxido de azufre (SO2) con flujos de hasta 4.200 toneladas diarias y emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el suelo que han llegado a 688 partes por millón. Persisten, además, procesos de deformación del terreno dentro de la zona comprendida por los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

¿Por qué el volcán Puracé fue declarado nuevamente en alerta naranja?

El volcán Puracé fue nuevamente declarado en alerta naranja porque se detectó un repunte sostenido de actividad sísmica, mayor emisión de cenizas y gases, deformación del suelo y alteraciones en los parámetros normales de actividad. Según el Servicio Geológico Colombiano, estos aspectos aumentan la probabilidad de una posible erupción, constituyendo señales claras de un volcán más inestable y vigilado.

¿Qué implica la alerta naranja del Servicio Geológico Colombiano en un volcán?

La alerta naranja, según el nuevo sistema del Servicio Geológico Colombiano, implica que existen signos de inestabilidad considerable en un volcán, por encima de sus valores normales. Esto incluye sismicidad anómala, deformación del terreno y elevadas emisiones de gases. En este nivel de alerta, es más probable que el volcán haga erupción, y requiere máxima vigilancia y preparación por parte de las autoridades y la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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