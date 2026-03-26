La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) detalló que pagó en 2025 un total de $ 702.000 millones a IPS por reclamaciones derivadas de accidentes de tránsito de personas sin Soat.

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Durante ese año se radicaron 432.234 solicitudes nuevas, de las cuales 99,6 % correspondieron a siniestros sin esta póliza, con un valor reclamado cercano a $ 1,07 billones. En comparación con 2024, hubo una reducción tanto en el número de reclamaciones como en el monto solicitado.

En total, se registraron 249.627 víctimas en accidentes con vehículos sin Soat, una disminución frente al año anterior.

La mayoría fueron hombres (64,8 %) y el grupo más afectado fue el de personas entre 20 y 39 años, que representó el 46,7 % de los casos.

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A nivel territorial, el 58,7 % de las reclamaciones se concentró en cinco regiones, lideradas por Valle del Cauca, Atlántico y Córdoba.

También destacaron Magdalena y Bogotá. Las IPS de Valle del Cauca encabezaron la radicación de casos.

En cuanto a los vehículos involucrados, 45,5 % de las reclamaciones correspondieron a vehículos no identificados, mientras que el resto se asoció a automotores sin Soat vigente.

En estos últimos, el 95,9 % de los casos involucró motocicletas, evidenciando un aumento significativo frente a 2024.

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