Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un accidente múltiple ocurrido el jueves 17 de septiembre en la Variante de Ibagué dejó un saldo de tres personas heridas y cuatro vehículos seriamente dañados. De acuerdo con la información recabada por El Nuevo Día y explicada por Luis Fernando González, representante de LFG Asesores Jurídicos, una posible falla en el sistema de frenos habría sido la causa principal del siniestro. Todo comenzó cuando un furgón rojo, identificado con las placas SKX-191 y dedicado al transporte de dulces y leche condensada, al parecer tuvo un percance mecánico en los frenos, lo que desencadenó la colisión múltiple.

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González relató que uno de los testigos iba detrás del furgón y pudo observar el momento en que el vehículo se quedó sin frenos o, según su percepción, los frenos se recalentaron. "Él dejó pasar el camión cuando se quedó sin frenos o se le calentaron los frenos aparentemente. Él lo dejó pasar y venía atrás. Él vio el volcamiento", indicó, destacando que incluso existe material gráfico posterior al suceso. En fotografías y video, se observa a una motocicleta rodando junto al camión justo al instante del accidente, y que por poco su conductor no fue víctima del choque.

Según los datos preliminares divulgados, el primer impacto se produjo entre el furgón rojo y un camión blanco, de placas USB-801, que transitaba por la misma vía transportando insumos de apoyo. La fuerza del choque hizo que el camión blanco colisionara a su vez con un tractocamión rojo, identificado con las placas SSQ-144. En medio de la colisión también se vio afectada una motocicleta Suzuki GN, placa ISL-68C, cuyo conductor resultó con las lesiones más graves, según el informe entregado por González.

Las consecuencias del accidente dejaron la mercancía del furgón esparcida sobre la carretera y a uno de los conductores atrapado dentro de la cabina, lo que requirió intervención de los organismos de emergencia para su rescate y posterior traslado a valoración médica. El motociclista herido fue llevado de inmediato a la clínica Asotrauma para recibir atención.

Aunque la principal hipótesis apunta a una falla o recalentamiento en el sistema de frenos como origen del siniestro, González aclaró que esta versión será sometida a una investigación formal con peritajes e inspección técnica de los vehículos implicados, con el fin de esclarecer la secuencia real del accidente y las responsabilidades correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del accidente en la Variante de Ibagué?

Según la versión de un testigo recogida por El Nuevo Día y explicada por Luis Fernando González de LFG Asesores Jurídicos, la posible causa del choque múltiple fue una falla o recalentamiento en el sistema de frenos de uno de los vehículos, específicamente un furgón rojo que transportaba productos de confitería. Sin embargo, esta hipótesis debe ser confirmada oficialmente luego de los peritajes a los automotores.

¿Qué lesiones sufrieron los afectados en el accidente de Ibagué?

El accidente dejó un saldo de tres personas heridas. De acuerdo con González, el conductor de la motocicleta fue quien presentó lesiones de mayor gravedad, aunque no se detalló su estado exacto. Los demás conductores sufrieron principalmente laceraciones y contusiones, recibiendo atención médica y, en el caso del motociclista, traslado inmediato a la clínica Asotrauma.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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