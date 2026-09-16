Mientras que en Colombia hay atención por un delicado accidente, un caso se robó la atención en otro país por lo impactante de la escena que quedó registrada en un video.

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Una adolescente logró salvar su vida milagrosamente luego de ser atropellada por una volqueta de gran tamaño mientras atravesaba una intersección vial urbana.

El dramático suceso ocurrió en el sector noreste de la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, donde la menor protagonizó un severo accidente de tránsito.

Una cámara de seguridad instalada en la zona captó los momentos precisos en que la joven cruzaba la calzada concentrada aparentemente en su dispositivo móvil.

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En ese instante preciso, el camión de carga inició su marcha sobre el cruce peatonal causando una escena de altísimo riesgo para la transeúnte.

El material grabado por los sistemas de vigilancia registró en detalle el desarrollo de la emergencia, mientras los peatones presentes reaccionaron desesperadamente.

Según el video y los testimonios entregados posteriormente a medios informativos locales, el transporte avanzó al encenderse la luz verde del semáforo.

ABD’nin Philadelphia kentinde bir öğrenci, okul çıkışı kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kız, şans eseri hayatta kaldı https://t.co/hpTDEibB9M — PROOF (@proofhaber) September 15, 2026

La pesada volqueta embistió de lleno a la transeúnte, provocando que la víctima terminara atrapada directamente debajo de la estructura del automóvil.

La respuesta de los transeúntes resultó inmediata al presenciar la gravedad del impacto contra la menor de edad en la vía pública.

Diversos testigos comenzaron a emitir gritos desesperados dirigidos al chofer para exigirle la detención inmediata del vehículo automotor de carga.

Un habitante presente en el sitio relató cómo corrió hacia el automotor con el propósito de alertar al conductor sobre la persona atrapada.

El escenario provocó instantes de profunda angustia entre los transeúntes debido a la peligrosa posición en la que yacía la joven arrollada.

Los ciudadanos que presenciaron el siniestro intervinieron activamente en las maniobras de auxilio tan pronto el transporte pesado detuvo su marcha.

Uno de los rescatistas detalló que la cabeza de la menor quedó peligrosamente junta a una de las enormes llantas traseras.

El relato enfatizó además que una porción del cabello de la joven terminó aprisionada directamente por la masa de la rueda.

A pesar de la extrema severidad del impacto y la compleja posición en la que permaneció, la víctima logró sobrevivir a la colisión.

Las declaraciones de los testigos calificaron el evento como una situación impactante dada la extrema cercanía del neumático con el cuerpo.

Finalmente, los reportes médicos y los datos entregados sobre el caso confirmaron que la joven únicamente sufrió raspaduras leves tras el arrollamiento.

¿Qué hacer cuando una persona es atropellada por un vehículo?

Saber cómo reaccionar ante un atropellamiento vial resulta fundamental para proteger la vida de la víctima y evitar accidentes adicionales en la escena del siniestro.

La primera medida consiste en evaluar la seguridad del entorno, señalizando el área del incidente para advertir a otros conductores sobre el peligro latente.

Es necesario llamar de inmediato a las líneas de emergencia locales para solicitar asistencia médica profesional y presencia de las autoridades de tránsito.

Bajo ninguna circunstancia se debe mover a la persona herida, salvo que exista un riesgo inminente de explosión, incendio o nuevo arrollamiento vehicular.

Mover abruptamente a un herido puede agravar posibles lesiones invisibles en la columna vertebral, la médula espinal o los huesos fracturados.

Es crucial mantener la calma, verificar la respiración de la víctima y hablarle de forma constante para brindarle tranquilidad mientras arriba la ambulancia.

Si el afectado presenta un sangrado abundante, se debe aplicar presión directa sobre la herida con una compresa limpia sin mover el cuerpo.

Resulta indispensable tomar nota de la placa, el modelo y las características del vehículo involucrado en caso de que el conductor intente huir.

No se deben administrar alimentos, líquidos ni medicamentos a la persona atropellada, ya que esto podría complicar una eventual intervención quirúrgica de urgencia.

Permanecer en el lugar hasta la llegada del personal médico permite entregar información precisa sobre el estado del herido y la dinámica del choque.

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