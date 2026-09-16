Un accidente de tránsito se registró este miércoles 16 de septiembre en inmediaciones de Titán Plaza, en el sector de la avenida Boyacá con calle 80, en Bogotá, situación que está provocando una fuerte congestión vehicular.

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En las imágenes se observa un automóvil de color rojo que terminó sobre la zona verde, junto a un camión de carga. El vehículo presenta daños en su parte delantera y quedó parcialmente atravesado cerca de la vía, mientras varias personas permanecen en el lugar.

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El hecho está afectando especialmente el desplazamiento de sur a norte por la avenida Boyacá, donde se reporta un trancón bastante fuerte. La presencia de los vehículos involucrados en el accidente estaría dificultando el tránsito por este importante corredor de la capital.

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Por ahora, no se conocen detalles sobre las causas del accidente ni se ha confirmado si hubo personas heridas. Se recomienda a los conductores que transitan por la zona tener precaución y, si es posible, tomar rutas alternas mientras se normaliza la movilidad.

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