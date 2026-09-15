La movilidad en la calle 13 de Bogotá colapsó por cuenta de un grave accidente de tránsito en el que se vieron involucrados vehículos de carga pesada y carros particulares.

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De acuerdo con el primer reporte de la Secretaría de Movilidad, el siniestro ocurrió sobre la avenida Centenario, en la vía Bogotá- Mosquera, uno de los más transitados de la capital.

Imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron que el siniestro ocurrió entre un tractocamión tipo niñera, un vehículo particular y dos camiones. De estos, el automovil blanco fue el más afectado.

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#PrecauciónEnLaVía | A esta hora se registra fuerte congestión vehicular en la entrada a Bogotá por la Calle 13, debido a un aparatoso accidente que involucra a varios vehículos. La movilidad en el sector se encuentra detenida. pic.twitter.com/Excua0Nc48 — Humana Radio ® (@HumanaNoticias) September 15, 2026

Las imágenes también mostraron que dos de los vehículos de carga pesada resultaron volcados, ocasionando un fuerte represamiento en el corredor vial. Al respecto, la Secretaría de Movilidad dio a conocer que para el momento del accidente, que ocurrió sobre el medio día de este martes 15 de septiembre, el paso era completamente restringido.

Sin embargo, una vez llegó el personal encargado para atender la emergencia, se empezó a habilitar gradualmente el tránsito de vehículos en este sector.

Finalmente, sobre las 3 de la tarde, la Secretaría de Movilidad dio a conocer que ya hay paso total en el punto. Por ahora, se esperan más detalles de las causas del accidente y si hay personas lesionadas de gravedad.

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