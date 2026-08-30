El precio del Soat podría dejar de ser igual para todos los conductores en Colombia. El congresista liberal Gersson Vargas, conocido como ‘senador Biter’, presentó una propuesta para modificar el sistema y establecer tarifas diferentes según el comportamiento de cada propietario de vehículo.

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La iniciativa parte de una crítica al modelo actual, en el que los conductores pagan el seguro obligatorio sin que necesariamente se tenga en cuenta si han tenido accidentes o si cumplen las normas de tránsito. La propuesta busca crear incentivos para quienes tengan un comportamiento responsable en las vías.

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Vargas plantea que los propietarios que no tengan accidentes y cumplan las normas contempladas en el Código Nacional de Tránsito puedan acceder a una reducción en el valor del Soat cuando llegue el momento de renovarlo.

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En contraste, quienes acumulen accidentes o incurran en conductas sancionadas por las normas de tránsito tendrían que asumir un costo mayor por la póliza. La idea, según el congresista, es que el sistema premie a los conductores “más juiciosos” y tenga en cuenta su comportamiento en las calles.

“Hay conductores responsables que pagan el mismo seguro que otros que han sido imprudentes. La meta es aliviar esa carga y establecer un sistema más justo”, afirmó Vargas.

Cabe mencionar que el Soat es obligatorio para los vehículos que circulan por Colombia. Por eso, cualquier modificación en sus condiciones tendría impacto sobre millones de propietarios, quienes deben mantener vigente la póliza para transitar legalmente por las carreteras del país.

El congresista también ha cuestionado otras medidas del sector transporte y ha anunciado seguimiento a los costos, la cobertura y la aplicación de las nuevas reglas que afecten a los conductores. La propuesta sobre el Soat todavía debe avanzar en el Congreso antes de convertirse en una modificación aplicable a los propietarios de vehículos.

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