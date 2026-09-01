Por: El Espectador

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Dos miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá enfrentan una investigación luego de que se difundiera un video en el que un ciudadano asegura que, durante un operativo en la localidad de Chapinero, le exigieron 800.000 pesos a cambio de no detenerlo. El hecho, que ocurrió sobre la calle 64 con carrera 9, involucró a la patrulla del CAI Granada, adscrita a la Estación de Policía Chapinero, y ha causado una fuerte reacción de indignación en redes sociales y entre la opinión pública.

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Según la versión del afectado, él transitaba en compañía de su hijo cuando fue requerido por dos uniformados bajo el argumento de que el SOAT —el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito— de su vehículo había vencido. A pesar de que el hombre demostró que podía resolver la situación en el momento, pues renovó el seguro de inmediato a través de la aplicación Rappi, los patrulleros le advirtieron que su carro sería inmovilizado porque la grúa ya estaba en camino. El ciudadano relató que en ese punto recibió una exigencia clara: debía consignar 800.000 pesos para evitar que se llevaran su automóvil y para no ser detenido, como él mismo relató en un video que grabó como prueba y que acompañó con el comprobante de la transferencia bancaria.

Frente a la presión ejercida por los uniformados y la presencia de su hijo, decidió realizar la transferencia y registrar el procedimiento, al considerar que estaba siendo víctima de un presunto acto de corrupción. “Esto fue un atraco”, calificó el afectado, añadiendo que es necesario que las autoridades investiguen este tipo de hechos y recalcando que la lucha anticorrupción debe iniciar al interior de la propia Policía.

En respuesta, la Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció públicamente, asegurando que ha iniciado una investigación disciplinaria en contra de los patrulleros involucrados. Mientras avanzan las indagaciones, los uniformados serán separados temporalmente de sus funciones. Además, la institución informó que compulsa copias a la Fiscalía General de la Nación para que se determine si existió el delito de cohecho, lo que implica que un servidor público reciba u ofrezca dádivas a cambio de realizar u omitir algún acto de su cargo. La Policía enfatizó su rechazo a conductas que vulneren los principios de transparencia y disciplina, reafirmando que se actuará con rigor para esclarecer los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomó la Policía Metropolitana de Bogotá ante la denuncia de corrupción en Chapinero?

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la Policía Metropolitana de Bogotá abrió una investigación disciplinaria y apartó de sus cargos a los uniformados señalados. Al mismo tiempo, la institución remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación para determinar posibles delitos como cohecho, mostrando su compromiso con la transparencia y la integridad.

¿Qué significa el delito de cohecho y por qué se investiga a los policías en Bogotá?

El cohecho se refiere a que un servidor público recibe o solicita dádivas para hacer, omitir o retardar algún acto propio de su cargo. En este caso, se investiga a los policías porque, según la denuncia, habrían exigido dinero a cambio de no imponer una sanción ni detener al ciudadano, lo que podría tipificarse como cohecho según las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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