Los conductores que estacionen sus vehículos en lugares prohibidos en Bogotá empezarán a encontrarse con una particular sorpresa: un sticker que dirá ‘Pillado Mal Parqueado’. La medida busca llamar la atención sobre esta conducta, aunque también genera preguntas por la reacción que puedan tener algunos infractores.

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La Secretaría Distrital de Movilidad puso en marcha esta nueva fase de la estrategia ‘Pillado Mal Parqueado’, que combina pedagogía con controles en las calles. Los equipos de pedagogía y el Grupo Guía serán los encargados de instalar los adhesivos en el vidrio lateral trasero de los vehículos que encuentren mal estacionados.

Según la entidad, el sticker tiene baja adherencia y puede retirarse con facilidad sin causar daños en el vidrio. Además, la calcomanía no representa por sí sola una multa. Los equipos de control podrán imponer un comparendo C.02 cuando verifiquen que efectivamente se cometió una infracción; su valor informado para 2026 es de $633.200.

La estrategia estará especialmente presente en corredores como la Autopista Norte, la carrera Séptima, las avenidas El Dorado, Guayacanes y Ciudad de Cali. También habrá controles en sectores próximos a centros de salud, restaurantes, centros comerciales y escenarios de eventos como El Campín, Corferias y el Movistar Arena.

La Secretaría sostiene que el objetivo es recuperar espacio para peatones, ciclistas, transporte público y vehículos, pues un carro mal estacionado puede bloquear la circulación, aumentar los tiempos de viaje, reducir la visibilidad en cruces y dificultar el paso de vehículos de emergencia.

El temor por las reacciones de los conductores

Aunque la medida tiene un componente pedagógico, la decisión de identificar públicamente a los vehículos mal parqueados también abre una discusión sobre cómo podrían reaccionar algunos conductores.

En Bogotá ya se han presentado episodios de violencia relacionados con personas encargadas de hacer cumplir normas de convivencia o controlar comportamientos en el espacio público. Uno de los casos más recientes ocurrió con Cristian Garzón, un guarda de seguridad de TransMilenio que murió tras ser atacado con un arma cortopunzante cuando, según las autoridades, impedía el ingreso irregular de dos personas a la estación Terreros, en Soacha.

También se han registrado agresiones contra trabajadores de seguridad del sistema. En junio, por ejemplo, un hombre fue capturado señalado de atacar con un martillo a un guarda en el Portal 20 de Julio, después de que este le solicitara pagar el pasaje.

Estos antecedentes no significan que una reacción violenta vaya a ocurrir frente a los nuevos stickers, pero sí explican la preocupación que puede existir alrededor de cualquier estrategia que implique confrontar directamente a conductores.

La propia secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, ha insistido en que la intención es que los ciudadanos corrijan esta conducta antes de que termine en una sanción. “La invitación es a no esperar a que un vehículo sea sancionado para corregir una conducta que afecta a todos”, señaló.

La estrategia llega además en medio de una ofensiva contra el mal parqueo. Según cifras entregadas por Movilidad, durante 2026 se han realizado 8.236 operativos para recuperar el espacio público y se han impuesto 81.924 comparendos por estacionar en sitios prohibidos.

Así, los nuevos stickers buscarán que el mal parqueo no pase desapercibido, pero el reto será que esta medida pedagógica cumpla su objetivo sin convertirse en un nuevo motivo de confrontación en las calles de Bogotá.

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