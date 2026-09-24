Por: Portal Bogotá

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Bajo el lema "¡Sin usted no pasa!", la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ha fortalecido su lucha contra el mal parqueo en la capital con la implementación de una nueva fase, denominada ‘Pillado Mal Parqueado’. Esta fase integra acciones pedagógicas y operativos de control, sumando a las campañas existentes un nuevo recurso: un sticker educativo que será colocado en los vehículos que se encuentren estacionados en sitios prohibidos, con el objetivo de visibilizar esta conducta y motivar su corrección.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), ente responsable de la movilidad en la ciudad, estos stickers serán instalados por equipos especializados de pedagogía y el Grupo Guía de la misma entidad. El distintivo, diseñado con baja adherencia, se ubicará en el vidrio lateral trasero del vehículo y podrá retirarse con facilidad, sin causar ningún daño al automóvil. Esta acción pedagógica se enfocará principalmente en corredores donde el parqueo indebido afecta la libre circulación de peatones, ciclistas, vehículos particulares, transporte público y el acceso a servicios esenciales.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, enfatizó el propósito de la estrategia: "La invitación es a no esperar a que un vehículo sea sancionado para corregir una conducta que afecta a todos. Con ‘Pillado, Mal parqueado’ queremos hacer visible esta problemática, llamar la atención de los conductores y recuperar el espacio que necesitamos para movernos". Así, la campaña se presenta como una herramienta para educar y generar conciencia colectiva.

Este componente se complementa con operativos del personal de control de la SDM, quienes vigilarán el cumplimiento de la normativa de estacionamiento. Cuando se requiera, podrán aplicar el comparendo C.02, cuyo valor actual es de 633.200 pesos. La estrategia busca equilibrar la educación para transformar hábitos y el control para sancionar las infracciones, con el fin de recuperar el espacio que pertenece a la ciudadanía.

Las acciones se concentrarán en corredores estratégicos de la ciudad, como la autopista Norte, la carrera Séptima y las avenidas El Dorado, Guayacanes y Cali, así como en zonas de alta demanda de estacionamiento cerca de restaurantes, centros de salud, escenarios deportivos y comerciales, incluidos El Campín, Corferias y el Movistar Arena.

Estacionar mal no solo representa una contravención, sino que se convierte en un obstáculo que afecta a cientos de personas cada día: dificulta la circulación, aumenta los tiempos de viaje, pone en riesgo la seguridad de peatones y ciclistas, bloquea el paso de pasajeros y, en casos críticos, puede entorpecer el trabajo de vehículos de emergencia. Por eso, la SDM insiste en la necesidad de que el cumplimiento de las normas sea una tarea compartida para garantizar movilidad segura y ordenada para todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la estrategia 'Pillado Mal Parqueado' en Bogotá?

‘Pillado Mal Parqueado’ funciona a través de la instalación de stickers pedagógicos en los vehículos que se encuentren mal estacionados, colocados por equipos de la Secretaría Distrital de Movilidad. Estos distintivos no dañan el automóvil y buscan visibilizar la falta, además de estar acompañados de controles que pueden derivar en sanciones económicas, todo con el objetivo de promover una movilidad ordenada y recuperar el espacio público.

¿Cuáles son las consecuencias de parquear mal en Bogotá según la SDM?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, las consecuencias de parquear mal en Bogotá van más allá de una simple sanción. Un vehículo mal estacionado puede obstaculizar el paso de peatones, ciclistas, buses y vehículos de emergencia, aumentar los tiempos de viaje y crear barreras para personas con movilidad reducida. Además, quien sea sorprendido podrá enfrentarse a la multa correspondiente, actualmente fijada en 633.200 pesos bajo el comparendo C.02.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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