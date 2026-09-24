Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para vivir una experiencia cargada de arte, danza y tradición con la presentación de ‘Sembrar el agua’, un solo de danza contemporánea inspirado en el mito muisca sobre la siembra del agua. De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Casona de la Danza, este evento cultural tendrá lugar en el Museo Colonial de Bogotá el domingo 27 de septiembre de 2026, a las 12:00 del mediodía, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

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La obra propone un recorrido poético que parte del origen de los páramos andinos y se desliza a través de los afluentes hídricos del país, invitando a la audiencia a reflexionar sobre la relación ancestral que las comunidades muiscas mantenían con el agua. Según la tradición oral muisca, el agua es entendida como un ser vivo; los relatos transmitidos de generación en generación narran cómo, mediante ofrendas, es posible dar vida a lagunas y otros cuerpos de agua, otorgándoles un papel primordial en el equilibrio y sostenimiento de la naturaleza.

Durante la función, los asistentes serán guiados por tres ejes principales. El primero corresponde a la exploración del mito y la tradición, rescatando el relato oral que da sentido a la cosmovisión indígena sobre el agua. El segundo eje alcanza la memoria y los afluentes, expandiéndose en un viaje por la geografía hídrica colombiana mientras promueve una reflexión profunda sobre la preservación de ríos y lagunas como patrimonio cultural. Finalmente, la puesta en escena dialoga desde un lenguaje interdisciplinar, integrando movimiento, experimentación sonora y plástica visual para abordar la importancia del cuidado del territorio.

En escena estará la agrupación Danza Fuerza Vital, fundada en 2021 bajo la dirección de Carolina Salamanca, maestra en artes escénicas y egresada de instituciones reconocidas como el Colegio del Cuerpo, la ASAB y el ISA de La Habana. Este colectivo está conformado por bailarines, músicos y artistas visuales, dedicados a la investigación en danza contemporánea, la técnica cubana y lo afrocontemporáneo, orientando sus propuestas artísticas hacia temas como el medio ambiente, la memoria y la mujer.

La presentación en el Museo Colonial, ubicado en la carrera sexta #9-77, espera ser un espacio de celebración gratuita para quienes deseen sumergirse en las tradiciones que conectan a Bogotá y al país entero con la riqueza de su territorio y sus raíces ancestrales.

¿Cuál es el significado del mito muisca de la siembra del agua en la danza ‘Sembrar el agua’?

La danza ‘Sembrar el agua’ toma como eje central el mito muisca, tradición oral donde el agua se concibe como un elemento vivo que puede dar origen a lagunas a través de ofrendas. Este relato ancestral da fundamento poético y espiritual a la obra, permitiendo que la puesta en escena dialogue con el público sobre la importancia del agua en la cultura y la memoria de los pueblos indígenas de Colombia.

¿Cómo aporta la danza contemporánea a la preservación del patrimonio hídrico y cultural, según la obra presentada en Bogotá?

De acuerdo con la información dada por Idartes y la Casona de la Danza, la obra propone un lenguaje interdisciplinar que integra movimiento, sonido y plástica visual, permitiendo reflexionar y sensibilizar al público sobre la importancia de los afluentes y lagunas como patrimonio cultural. Así, la danza se convierte en una herramienta para promover el cuidado del territorio y la memoria colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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