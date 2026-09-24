Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad Chapinero, conocido como CEFE Chapinero, presenta una propuesta cultural diferente para los habitantes de Bogotá, de acuerdo con la información oficial compartida por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Este sábado 26 de septiembre de 2026, a partir de las 7:00 p. m., el público podrá disfrutar sin costo de la obra de teatro "Los Tumbaos", una producción que revive, desde el arte, el pasado y las luchas cotidianas de quienes apostaron por la música tropical bailable en Colombia y, especialmente, el subgénero del chucu-chucu.

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La obra es una creación de la Asociación Cultural y Teatral El Paso, con dirección y dramaturgia de César Castaño y actuación de Leonardo Arias. "Los Tumbaos" invita al espectador a explorar la historia de Alirio Alicante, un músico que, durante los años 60 y 70, quedó marcado por la industria del chucu-chucu. Este estilo musical, aunque particularmente popular en su época, suele ser estigmatizado como algo "vulgar" o "simple". El relato pone sobre el escenario la figura de Alirio, ahora trabajador de una funeraria, quien en medio de la espera por las regalías de sus composiciones, repasa los fracasos de su vida y las ilusiones perdidas.

El montaje utiliza el formato bi-frontal, lo que significa que el público se ubica a ambos lados del escenario, potenciando la cercanía con la historia y permitiendo una experiencia teatral más envolvente. El guion aborda, con humor ácido y una visión crítica, problemáticas recurrentes en el entorno artístico: el olvido y la precariedad de los músicos, la traición de quienes se decían amigos y la imposibilidad de escapar del fracaso. Lejos de ser una simple recreación nostálgica, la obra intenta resignificar el chucu-chucu y a sus exponentes, rescatando su valor como arquetipo de la cultura barrial-popular colombiana.

El evento es gratuito y tiene lugar en el Teatro Urbano del CEFE Chapinero, sujeto a disponibilidad de espacio. Este tipo de espacios aspira a consolidar la memoria cultural, dar visibilidad a manifestaciones artísticas a menudo marginadas y permitir que el público bogotano redescubra géneros y personajes esenciales de su identidad local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra 'Los Tumbaos' que se presenta en CEFE Chapinero?

La obra "Los Tumbaos" narra la vida de Alirio Alicante, un músico asociado al chucu-chucu, subgénero tropical popular en Medellín en los años 60 y 70. El personaje central reflexiona sobre sus fracasos personales y el desencanto con el mundo de la música, mientras trabaja en una funeraria y espera regalías de sus canciones. Con humor ácido, el montaje examina temas como el olvido social, precariedad artística y la nostalgia de una fama que nunca llegó.

¿Qué es el chucu-chucu y por qué se considera parte de la cultura barrial popular?

El chucu-chucu es un subgénero de música tropical bailable originado en Colombia, especialmente popular en las décadas de los 60 y 70. Aunque en ocasiones se asocia a lo "vulgar" o "simple", su relevancia radica en haber sido un símbolo de la cultura barrial y popular, generando identidad y sentido de pertenencia entre quienes lo escuchaban y lo interpretaban, como plantea la obra teatral "Los Tumbaos".

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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