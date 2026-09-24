Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad (CEFE) Chapinero en Bogotá se convierte en escenario de una propuesta teatral que busca explorar y reivindicar la cultura musical popular en Colombia. Este sábado 26 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m., usted podrá asistir de forma gratuita —hasta completar aforo— a la presentación de “Los Tumbaos”, una obra producida por la Asociación Cultural y Teatral El Paso, bajo la dirección y dramaturgia de César Castaño y la actuación de Leonardo Arias. La presentación se enmarca dentro de la estrategia cultural ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que impulsa el teatro, el arte y la cultura como herramientas para fortalecer los lazos sociales y dar visibilidad a expresiones tradicionales.

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“Los Tumbaos” es una pieza teatral que sumerge al público en la vida de Alirio Alicante, un músico que en el pasado hizo parte de la escena del chucu-chucu, un subgénero tropical que tuvo su auge en las décadas de 1960 y 1970 en Colombia y que, según la descripción brindada por el CEFE Chapinero, ha sido históricamente estigmatizado como “vulgar” o “simple”. La obra narra el tránsito de Alirio desde el brillo de los escenarios musicales hasta la soledad de su actual trabajo en una funeraria, espacio donde reflexiona sobre sus fracasos, la precariedad de la vida artística, el olvido y la traición de sus amigos. Estas experiencias lo enfrentan con un sentido de fracaso del cual, expone, no se puede escapar.

La dramaturgia emplea el humor ácido para abordar con franqueza temas como el desarraigo cultural y la invisibilización de los artistas populares. Además, la obra se presenta en formato bi-frontal, buscando así una mayor cercanía con el público y un diálogo directo que permite resignificar el chucu-chucu como un arquetipo de la cultura barrial colombiana. El montaje da voz y memoria a quienes han sido protagonistas de una expresión musical popular, colocando sus historias en el centro de una reflexión colectiva mediante el teatro.

De acuerdo con la programación oficial, la presentación de “Los Tumbaos” se realizará el viernes 25 de septiembre de 2026 en el Teatro Urbano del CEFE Chapinero, con ingreso libre hasta completar el aforo dispuesto para el evento.

¿Cuál es el significado del chucu-chucu en la cultura popular de Colombia?

El chucu-chucu es un subgénero musical tropical que se desarrolló entre los años 60 y 70 en Colombia, especialmente en Medellín. Aunque fue estigmatizado como “vulgar” o “simple”, constituye una expresión identitaria de la cultura barrial y popular de la época, y la obra “Los Tumbaos” busca reivindicar ese legado en la memoria colectiva a través del teatro.

¿Dónde y cuándo se puede ver la obra “Los Tumbaos” en Bogotá?

La obra se presentará en el Teatro Urbano del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, el viernes 25 de septiembre de 2026 a las 7:00 p. m. La entrada es gratuita y se permitirá el acceso hasta completar el aforo disponible, según detalló la organización del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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