Por: Portal Bogotá

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El Torneo Afro Olaya Herrera 2026 se perfila como una cita deportiva y cultural de gran relevancia para la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá, congregando a equipos de diferentes localidades y territorios afrocolombianos. Según información oficial divulgada por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, este evento busca mucho más que definir a un ganador en la cancha: pretende convertirse en un escenario de integración, reconocimiento de la diversidad y fortalecimiento de los lazos comunitarios, resaltando la riqueza de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

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Las actividades del torneo se desarrollarán en la cancha alterna de Olaya Herrera, programadas entre el sábado 26 de septiembre y el lunes 12 de octubre de 2026. Se contará con dos categorías principales: la categoría Única, que reúne a dos grupos de seis equipos cada uno, y la Hexagonal Veteranos, donde participan seis elencos destacados. En la primera categoría participarán equipos en representación de San Cristóbal, Su Costa, Kennedy, Cauca, Urabá, Suba, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Magüí, Tumaco, Chocó y Andagoya. En Veteranos, los enfrentamientos serán entre combinados de Rafael Uribe, UniAfro de Engativá, Candelaria, Unión Pacífico, Buenaventura y Guapi.

La programación del torneo fue establecida para que los encuentros se realicen a lo largo de los fines de semana y el lunes festivo del 12 de octubre. De acuerdo con el cronograma oficial, el sábado 26 de septiembre se disputarán los primeros partidos, dando inicio a una serie de jornadas en las que el deporte y la cultura serán los grandes protagonistas. Además del fútbol, el evento se asume como una plataforma para valorar los aportes de las comunidades afro en la capital, reforzando vínculos y propiciando escenarios de convivencia e inclusión.

La Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe hace una invitación abierta a familias, organizaciones comunitarias, colectivos afro y habitantes de la localidad a sumarse a la celebración, apoyar a los equipos y disfrutar de una agenda que combina competición deportiva, identidad y encuentro ciudadano. El torneo, más allá del resultado, se consolida así como un símbolo de unidad, diversidad y fortalecimiento de lazos comunitarios en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realiza el Torneo Afro Olaya Herrera 2026 en Bogotá?

El Torneo Afro Olaya Herrera 2026 se llevará a cabo entre el sábado 26 de septiembre y el lunes 12 de octubre de 2026, según la programación oficial dada por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe. Durante estos días, la comunidad podrá participar y acompañar los encuentros pautados sobre todo durante los fines de semana y el lunes festivo.

¿Qué significa la categoría Hexagonal Veteranos en el Torneo Afro Olaya Herrera?

La categoría Hexagonal Veteranos dentro del Torneo Afro Olaya Herrera agrupa a seis equipos compuestos por jugadores con experiencia previa o mayores, brindando un espacio de competencia para quienes han formado parte activa del fútbol comunitario. Esta modalidad permite tanto la participación intergeneracional como el reconocimiento del trayecto y aporte de integrantes históricos en el ámbito deportivo de las comunidades afrocolombianas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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