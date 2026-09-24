Cuando Kylian Mbappé cambió de Nike a On, la marca suiza consiguió uno de esos movimientos capaces de poner una compañía deportiva en el centro de la conversación mundial. El delantero francés, una de las grandes figuras del fútbol, pasó a ser uno de los rostros más reconocibles de la compañía.

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Y mientras el nombre de On aparece cada vez más ligado al deporte de alto nivel, también hay referencias de la marca que apuntan a un uso mucho más cotidiano. Un ejemplo son las On Cloudnova 2, unas zapatillas deportivas que aparecen en el mercado colombiano por $556.326.

Un modelo pensado para el día a día

Las Cloudnova 2 cuentan con una suela de goma y un diseño que combina características deportivas con elementos pensados para utilizarlas durante jornadas cotidianas.

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Entre sus especificaciones aparecen una construcción ligera, detalles reflectantes y la tecnología CloudTec, una de las características patentadas de On.

El modelo tiene punta redonda, cierre mediante cordones y un sistema de amortiguación descrito como moderado. La plantilla utiliza acetato de vinilo de etileno (EVA).

También están catalogadas para actividades como correr y trotar, aunque la descripción del producto las presenta principalmente como una alternativa para uso diario y deportivo.

Eso sí, hay un dato que conviene tener presente antes de comprarlas: no son resistentes al agua.

Dream On, Football. I still dream of playing football. That might surprise you, coming from someone who plays it for a living.

But it’s true. I still dream of playing with my friends.

Playing until sunset. Until dinner.

Playing just because it was a game, long before it… pic.twitter.com/74FFKrT98w — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 18, 2026

¿Qué dicen quienes ya las compraron?

Uno de los elementos que puede resultar llamativo para quien esté pensando en comprar las On Cloudnova 2 son las opiniones de algunos usuarios. Entre los comentarios aparecen valoraciones como “Zapatillas muy cómodas” y “Perfectas para el día a día”.

Otro comprador contó que las adquirió para su hijo, quien pasa buena parte de la jornada de pie, y aseguró que las zapatillas resultaron ligeras y cómodas para utilizarlas durante todo el día.

También aparece la experiencia de una persona cuyo nieto comenzó a trabajar en un hospital y recibió la recomendación de utilizar las Cloudnova 2. Según relató, después de probarlas las describió como “las zapatillas más cómodas” que tenía.

Estas opiniones corresponden a experiencias individuales de compradores y sirven como referencia, pero no garantizan el mismo resultado para todas las personas.

Una marca que ahora tiene a Mbappé como figura

El interés alrededor de las On Cloudnova 2 también está relacionado con el momento que atraviesa la compañía. El fichaje de Kylian Mbappé hizo que la marca suiza ganara todavía más visibilidad entre los aficionados al deporte.

Por eso, para quien busca unas zapatillas que puedan funcionar tanto en actividades deportivas como en el uso cotidiano, este modelo reúne algunos de los elementos que caracterizan la propuesta de On: amortiguación, diseño ligero, tecnología CloudTec y estética deportiva.

El precio suministrado para las On Cloudnova 2 es de $556.326, aunque puede cambiar según disponibilidad, talla, color, promociones u otras condiciones de compra.

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