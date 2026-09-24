Por: Noticiero 90 minutos

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El más reciente partido de América de Cali como local en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero ante Águilas Doradas volvió a centrar la atención sobre el vínculo entre el club y su afición: tan solo 7.236 personas asistieron al encuentro, una cifra baja que acentúa la preocupación sobre la afluencia de público a las tribunas. De acuerdo con el medio 90minutos.co, esta asistencia no solo afecta el ambiente deportivo, sino que repercute directamente en la economía de la institución, pues la taquilla representa una fuente fundamental de ingresos para cualquier equipo profesional.

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Además de los recursos obtenidos por patrocinadores, abonados, comercialización de productos y derechos de televisión, la presencia de aficionados en el estadio marca una diferencia en la salud financiera del club. Tal como señala 90minutos.co, una reducción constante en la asistencia puede debilitar la operación de América de Cali y limitar sus posibilidades de crecimiento.

El club no solo enfrenta la preocupación por la baja concurrencia, sino que en los últimos meses también atravesó retos adicionales, como el sismo del 10 de agosto, que obligó a buscar otra sede temporalmente, y una sanción disciplinaria que forzó a disputar un partido sin público. Estos factores han influido en la consolidación de un ambiente favorable para el regreso de la afición al Pascual Guerrero.

Según el periodista deportivo JJ Miranda, la baja asistencia no es un fenómeno exclusivo del presente: desde los años setenta, el estadio rara vez ha recibido llenos consecutivos, incluso cuando el equipo contaba con grandes figuras y alcanzaba éxitos deportivos destacados, como en la etapa de leyendas como Falcioni, Gareca o Willington Ortiz en los años ochenta. Miranda afirma que existe una tendencia entre los seguidores de América de acudir al estadio especialmente cuando el equipo atraviesa rachas positivas o juega finales, un comportamiento que ha caracterizado históricamente a la hinchada.

Esta situación resulta llamativa, ya que América de Cali ha sido identificado tradicionalmente como un club cercano a sectores populares y de clase media. Para el periodista, a veces el club parece superar en grandeza a su propia afición en términos de presencia y respaldo continuo. Ante este panorama, el principal reto para América es fortalecer la conexión con el público y convertir ese respaldo en recursos económicos que permitan sostener su operación y competitividad, especialmente mientras disputa torneos como la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué América de Cali no logra llenar el estadio Pascual Guerrero de manera constante?

De acuerdo con declaraciones del periodista deportivo JJ Miranda recopiladas por 90minutos.co, la baja asistencia de público al estadio no es un hecho reciente, sino una tendencia que se ha mantenido durante décadas, incluso en los períodos de mayor éxito deportivo del club. El comportamiento de la hinchada suele depender de los resultados y de instancias decisivas, con mayores picos de asistencia solo en finales o cuando el equipo atraviesa buenos momentos.

¿Cómo impacta la taquilla en la economía de un club como América de Cali?

Según lo expuesto por 90minutos.co, la venta de entradas es una de las principales fuentes de ingresos para América de Cali. Cuando la asistencia al estadio disminuye de manera sostenida, el club sufre repercusiones no solo deportivas sino también financieras, ya que depende de la taquilla, junto con patrocinios, derechos de televisión y otras actividades, para sostener su operación y asegurar su viabilidad económica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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