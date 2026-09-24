Por: Noticiero 90 minutos

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América de Cali consolidó su posición como líder en la Liga BetPlay II-2026 tras imponerse en un duelo crucial la noche del miércoles 23 de septiembre. En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y ante la presión generada por su más reciente revés en Ibagué, el conjunto dirigido por David González respondió con madurez futbolística frente a su afición. Según la información recogida por 90 Minutos y DIMAYOR, el equipo mostró una propuesta ordenada y estable en el manejo del juego, controlando los diferentes pasajes del encuentro frente a Águilas Doradas.

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El único tanto de la noche llegó en el minuto 27 del primer tiempo, cuando Yeison Guzmán transformó un penal en gol tras un disparo preciso. La ejecución se repitió debido a un doble contacto con el balón del propio Guzmán, pero finalmente el tanto subió al marcador. La jugada, ampliamente comentada en redes sociales y citada por la cuenta oficial de América de Cali en X (antes Twitter), significó la tranquilidad que el equipo necesitaba para manejar los siguientes minutos del compromiso.

A pesar de los intentos del América de ampliar la diferencia, el VAR —sistema de asistencia arbitral mediante vídeo— determinó la anulación de un segundo gol por un ajustado fuera de juego. Aun así, la ventaja mínima de 1-0 fue suficiente para que los ‘escarlatas’ se quedaran con los tres puntos. Por su parte, Águilas Doradas intentó reacomodarse poblándose en el medio campo, pero, como menciona el reporte de 90 Minutos, no logró la profundidad ni la claridad necesaria para inquietar el arco defendido por el América.

Con este triunfo, América de Cali alcanzó 24 puntos en 11 partidos y estiró a cinco unidades la distancia sobre sus más directos perseguidores: Millonarios e Independiente Medellín, ambos con 19 puntos. Además, el resultado fortaleció su diferencia de gol (+16), lo que representa un importante respaldo para la confianza del equipo en la etapa de cierre del todos contra todos, el formato de la liga en el que todos los equipos compiten entre sí antes de las fases finales. La victoria fue ampliamente difundida por DIMAYOR, la máxima autoridad organizadora del fútbol profesional colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras la victoria del América de Cali?

Después de sumar tres puntos gracias a su victoria 1-0 sobre Águilas Doradas, América de Cali se consolidó en el primer lugar de la tabla, alcanzando 24 puntos en 11 partidos. Este resultado amplió a cinco unidades la ventaja sobre Millonarios e Independiente Medellín, quienes ocupan los lugares de escoltas con 19 puntos cada uno, según los datos presentados por 90 Minutos y DIMAYOR.

¿Por qué se repitió el penal ejecutado por Yeison Guzmán en el partido América de Cali vs. Águilas Doradas?

El penal convertido por Yeison Guzmán requirió repetición porque, durante la primera ejecución, el jugador realizó un doble toque al balón, lo cual está prohibido en el reglamento del fútbol profesional. Finalmente, en la segunda oportunidad, el mediocampista logró transformar el cobro en gol y asegurar la ventaja para el América de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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