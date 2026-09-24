Por: Gol Caracol

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David González, director técnico del América de Cali, se pronunció luego del triunfo de su equipo 1-0 ante Águilas Doradas, como parte de la fecha doce de la Liga BetPlay II-2026. Este resultado permitió que la 'mechita' consolidara su liderato en el torneo, un aspecto relevante para la hinchada y el equipo en un contexto de retos deportivos y administrativos.

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Durante la conferencia de prensa, González no solo evaluó el rendimiento de sus jugadores en el estadio Pascual Guerrero, sino que también respondió preguntas relacionadas con presuntos problemas económicos que enfrenta el club. Según declaraciones recogidas por Noticias Caracol, el técnico fue claro y directo al referirse a la situación financiera, confirmando que América atraviesa "una situación económica difícil", algo que, en sus palabras, "no ha sido un secreto para nadie". González explicó que durante varias ruedas de prensa ha sido reiterativo respecto a la estabilidad financiera del equipo, mencionando que los problemas económicos se arrastran desde hace más de un año.

El entrenador manifestó que, si bien las derrotas suelen llevar a que temas como la crisis financiera cobren mayor atención mediática, la prioridad para el plantel es enfocarse en el rendimiento deportivo. González resaltó que, en medio de la adversidad, el grupo mantiene la concentración y el esfuerzo, tal como lo demostraron en el partido ante Águilas Doradas y en el encuentro anterior frente a Tolima, donde debieron jugar por más de una hora con un hombre menos y, aun así, rescataron un punto en Ibagué.

González también mencionó que la solución a los problemas económicos depende en parte del apoyo de los aficionados y la llegada de patrocinadores, invitando a la hinchada a asistir al estadio y respaldar al equipo. Insistió en que "hay que pasar la página" respecto a los rumores y mantener la atención en los logros deportivos. Sobre las aspiraciones del América en el torneo, el director técnico subrayó que el equipo debe mantenerse fuerte frente a los retos, y que, pese a las dificultades y nuevos inconvenientes surgidos durante el semestre, la actitud de lucha permanece intacta.

De acuerdo con Noticias Caracol, González concluyó que esperan que cada presentación del América motive a más seguidores a acompañar al equipo en el Pascual Guerrero, transformando cada encuentro en una verdadera fiesta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los problemas económicos que enfrenta el América de Cali en la Liga BetPlay II-2026?

De acuerdo con las declaraciones de David González recopiladas por Noticias Caracol, el América de Cali atraviesa "una situación económica difícil" que se ha prolongado durante más de un año. El técnico explicó que esta dificultad no es un secreto y ha sido abordada repetidamente en ruedas de prensa recientes, sugiriendo que los rumores sobre la crisis financiera se incrementan cuando el equipo no consigue buenos resultados deportivos.

¿Qué soluciones plantea David González para el momento económico del América de Cali?

Según lo expuesto en la rueda de prensa y reportado por Noticias Caracol, David González considera fundamental el respaldo de la hinchada y la llegada de nuevos patrocinadores para superar la crisis financiera. El entrenador invita a los aficionados a asistir al estadio y acompañar al equipo, mientras él y su plantel se concentran en mantener un buen desempeño deportivo como incentivo para fortalecer el apoyo económico y emocional del club.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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