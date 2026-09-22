Por: Caracol TV

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, intervino recientemente en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), abordando el tema de la inteligencia artificial, ahora denominada por él como “superinteligencia”. De acuerdo con Noticias Caracol, Trump minimizó nuevamente los posibles riesgos asociados a esta tecnología, en medio de la creciente controversia global sobre su impacto y potenciales desafíos para la estabilidad mundial. En su discurso, Trump manifestó que el término ‘artificial’ genera una percepción equivocada, pues hace pensar que se trata de algo falso, cuando en realidad, según él, es “sorprendente y lo contrario de lo que supuestamente dicen”. Por esta razón, anunció un cambio oficial: en adelante, todos los documentos oficiales de Estados Unidos emplearán la expresión “superinteligencia” en lugar de “inteligencia artificial”, pues considera que es mucho más precisa y representa mejor la magnitud de este avance.

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Durante su intervención, Trump reafirmó la postura estadounidense de no permitir la creación de un esquema globalista de control sobre esta tecnología. “Estados Unidos luchará contra cualquier tentativa para construir un esquema globalista en materia de inteligencia artificial”, afirmó, citado por Noticias Caracol. Para Trump, quien gane la carrera en el desarrollo de la superinteligencia acaparará una real ventaja en el escenario internacional, asegurando que Estados Unidos está “superando a China con creces”. Remarcó que su país mantendrá el rumbo firme en este campo. Además, Trump subrayó que no piensa intervenir de forma restrictiva en el crecimiento de la superinteligencia, destacando su potencial para superar incluso los mayores avances tecnológicos de la historia moderna, como la revolución industrial o la revolución del internet.

El mandatario estadounidense informó que ha contado con el apoyo del Departamento de Justicia y otras entidades del orden público para acompañar este proceso, asegurando la seguridad y responsabilidad en el desarrollo de la superinteligencia. Finalmente, Trump aseguró ante la ONU que la superinteligencia no tendrá frenos en Estados Unidos, insistiendo en que el país lidera con determinación este sector y que nunca retrocederá frente a los desafíos de la vanguardia tecnológica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Donald Trump prefiere llamar “superinteligencia” a la inteligencia artificial en los documentos oficiales de Estados Unidos?

Trump considera que el término “artificial” sugiere algo falso o engañoso y, por lo tanto, no refleja con precisión el impacto real de esta tecnología. Por eso, sostiene que la expresión “superinteligencia” es más adecuada, ya que destaca el carácter avanzado y sorprendente de los desarrollos en este campo, como explicó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

¿Cuáles son los argumentos de Trump para no poner freno a la inteligencia artificial en Estados Unidos?

De acuerdo con Noticias Caracol, el presidente Trump argumentó que la superinteligencia tiene el potencial de ser un avance mayor que la revolución industrial o la revolución del internet. Además, afirmó que no busca restringir su desarrollo, sino alentarlo bajo supervisión estatal, posicionando a Estados Unidos como líder internacional en esta tecnología y evitando cualquier retroceso, incluso ante desafíos considerables.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.