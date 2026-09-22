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La inteligencia artificial ha revolucionado los procesos cotidianos de las empresas, facilitando la automatización de tareas y el análisis de grandes volúmenes de datos. No obstante, de acuerdo con lo expresado en el análisis del abogado y docente universitario Luis Félix Barriga, este progreso implica desafíos considerables para la seguridad y la privacidad de la información dentro de las organizaciones. El uso sin precaución de estas herramientas puede poner en riesgo activos digitales clave y minar la confianza tanto de clientes como de aliados estratégicos.

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De acuerdo con Barriga, es fundamental que la integración de la inteligencia artificial en el ámbito corporativo esté acompañada de protocolos bien estructurados que prevengan incidentes indeseables relacionados con el manejo de datos sensibles. Frente a este panorama, el especialista propone cinco recomendaciones principales, orientadas a proteger tanto la información como la reputación empresarial.

En primer lugar, recomienda evaluar de manera integral el impacto directo y los riesgos potenciales de estas tecnologías en cada etapa de la gestión empresarial. Esta valoración permite anticipar y enfrentar las amenazas antes de que se materialicen. En segundo lugar, se debe identificar a los colaboradores que serán responsables específicos de la gestión de datos personales, garantizando que exista claridad sobre quién debe salvaguardar esta información estratégica. La tercera sugerencia se concentra en establecer cláusulas de confidencialidad estrictas, mediante mecanismos legales y operativos que aseguren que la información privada permanezca bajo control de la organización.

Como cuarto punto, Barriga destaca la importancia de obtener la autorización explícita de los titulares de los datos personales previo a cualquier tratamiento. Esto refuerza la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial y cumple con los principios de respeto y transparencia. Finalmente, enfatiza la necesidad de una capacitación continua del personal. Esto permite que todos los colaboradores comprendan la importancia del manejo seguro de los datos y estén atentos a los riesgos asociados al uso de plataformas de inteligencia artificial no verificadas.

Según lo dicho por Barriga, pese a los grandes avances tecnológicos, “la mano del hombre son ejercicios propios de la experiencia y es algo que no se puede reemplazar aún, con el uso de la inteligencia artificial”. De esta manera, recalca que el criterio humano permanece como un factor esencial en cualquier decisión empresarial.

¿Cuáles son los principales riesgos de la inteligencia artificial en empresas?

Los riesgos más destacados relacionados con la inteligencia artificial en el entorno empresarial, según el abogado Luis Félix Barriga, involucran la seguridad de la información, la privacidad de los datos y la protección frente a filtraciones, así como la pérdida de control sobre activos digitales valiosos si no se implementan protocolos adecuados.

¿Cómo establecer un protocolo de confidencialidad para el uso de inteligencia artificial?

Para construir un protocolo de confidencialidad eficaz, es esencial acordar cláusulas estrictas y mecanismos jurídicos sólidos que aseguren que la información sensible no salga de la organización, de acuerdo con Barriga. Este proceso implica identificar responsables, definir procedimientos claros y mantener la vigilancia constante sobre el uso y protección de los datos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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