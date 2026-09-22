Así como hay negocios con expansión en Colombia, uno se robó el protagonismo como uno de los más destacados a nivel internacional por la calidad de sus servicios.

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El listado mundial The World’s 100 Best Coffee Shops, replicado por el diario La República, mostró que la cafetería Differente Coffee apareció ubicada como la mejor del país, en el tercer lugar de Suramérica.

Apenas fue superada por Eco Mapu Coffee Villarica, de Chile, y Fankor, de Ecuador, que quedaron respectivamente de primera y segunda en esa clasificación internacional.

Por eso vale la pena poner la lupa en el establecimiento colombiano que, a pesar de que no es de mayor renombre entre los consumidores a nivel nacional, sobresale en el exterior.

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El dueño y fundador de Differente Coffee es Carlos Escobar, tostador, competidor y entrenador internacional dentro del mundo del café especial.

Escobar nació en una familia cafetera de las montañas cercanas a Manizales, en el departamento de Caldas.

De joven, decidió alejarse del negocio familiar tras presenciar las dificultades económicas que enfrentaban los caficultores colombianos.

Estudió ingeniería industrial en Colombia, aunque esa profesión terminó por no llenar sus expectativas personales ni laborales.

Buscando aprender inglés, viajó a Australia, país donde residió durante doce años antes de regresar a Colombia.

Allí, trabajando como mesero en un restaurante italiano, comenzó a interesarse nuevamente por el mundo del café.

Con el tiempo, se especializó en café filtrado y comenzó a competir profesionalmente desde el año 2016.

En Australia se desempeñó como gerente nacional de ventas para la compañía Tobys Estate Coffee Roasters.

En 2020, Escobar ganó el Campeonato Australiano de Cafés Filtrados, su primer gran logro competitivo internacional.

Un año después, en 2021, obtuvo el cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Cafés Filtrados, celebrado en Milán.

En 2023 regresó a Colombia con una misión concreta: mantener parte del mejor café colombiano dentro del país.

Ese mismo año fundó Differente Coffee, buscando retar el estereotipo de que los tostadores de origen no compiten globalmente.

En 2024 se convirtió en Campeón Nacional de Cafés Filtrados de Colombia, consolidando su liderazgo dentro del gremio local.

Ese triunfo le permitió representar al país en el Campeonato Mundial de Cafés Filtrados, celebrado en Yakarta, Indonesia.

El evento se llevó a cabo entre el 15 y el 17 de mayo de 2025, con 51 competidores de distintos países.

Escobar logró el tercer lugar mundial, el mejor resultado histórico de Colombia en esta exigente competencia internacional.

Ese logro lo convirtió en el colombiano con el mayor triunfo alcanzado hasta ahora en este campeonato específico.

La marca Differente Coffee tiene su sede principal en Manizales, ciudad donde opera su tienda insignia.

Ese espacio funciona como punto de experiencia y curaduría, enfocado en el servicio técnico del café filtrado.

Según el sitio oficial de la marca, Differente ofrece hospitalidad sofisticada y control riguroso de variables de preparación.

La compañía se posiciona hoy como la única marca latina con múltiples reconocimientos en rankings cafeteros internacionales.

Cuenta con tres cafeterías incluidas en la lista South America’s 100 Best Coffee Shops, según su propia página web.

También tiene una cafetería reconocida dentro del listado mundial The World’s 100 Best Coffee Shops, según la misma fuente.

Además del negocio minorista, Differente Coffee ofrece soluciones técnicas para otras cafeterías interesadas en café de especialidad.

La empresa transfiere conocimiento, criterio técnico y estándares competitivos a sus aliados comerciales dentro del sector cafetero.

Escobar resume su filosofía asegurando que buscó recuperar la magia original del café, alejándose de lo convencional.

Su historia combina raíces campesinas, experiencia internacional y un fuerte componente competitivo dentro del mundo cafetero especializado, que ahora la tiene como la mejor del país de acuerdo con la clasificación internacional.

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