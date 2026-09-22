Por: CENET

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AngloGold Ashanti comunicó el nombramiento de Mateo Restrepo Villegas como presidente de su subsidiaria Minera de Cobre Quebradona SAS BIC, una decisión que marca una nueva etapa en el proyecto ubicado en Jericó, Antioquia. Restrepo Villegas asume la presidencia respaldado por más de veinte años de experiencia especializada en el sector minero, asuntos gubernamentales y relaciones con inversionistas, lo que le ha permitido ocupar cargos clave en distintas empresas y entidades públicas.

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En su recorrido profesional, el nuevo presidente fue responsable del reinicio de las operaciones en la mina El Zancudo, gestionada por Zancudo Metals Corp., y anteriormente lideró como presidente de Continental Gold el proyecto Buriticá. Este último, según la información oficial, es reconocido por ser la primera mina subterránea de gran escala desarrollada en Colombia, lo que refuerza la experticia de Restrepo Villegas en proyectos de alta complejidad y relevancia territorial. Además, ha desempeñado papeles directivos en Prodeco Group (de la multinacional Glencore), en Grupo Salinas y Banco Azteca, así como en la Presidencia de la República de Colombia, donde fungió como consejero encargado de la recuperación económica del país. El ejecutivo es magíster en Administración Pública por la Harvard Kennedy School.

Con la llegada de Restrepo Villegas, AngloGold Ashanti expresó su gratitud por la gestión de Mauricio Echeverry, quien presidió Quebradona desde 2022. Durante ese período, Echeverry fue fundamental en la consolidación de la protección jurídica de los activos de la empresa y en el fortalecimiento de la llamada “licencia social” para operar, concepto que hace referencia al respaldo de las comunidades y actores sociales a la operación minera. Echeverry también afianzó el modelo BIC —Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo—, una figura empresarial reconocida por su impacto positivo en las comunidades y el empresariado local, y estableció las bases para los trámites de licenciamiento ambiental, procesos cruciales en el avance del proyecto.

Quebradona es conocido por ser un proyecto de minería subterránea de cobre desarrollado bajo rigurosos estándares ambientales y sociales. Destaca por haber sido la primera compañía minera en Colombia en convertirse en Sociedad BIC, lo que implica un compromiso legal con la generación de beneficios colectivos más allá de la utilidad económica, tales como el desarrollo territorial del Suroeste antioqueño y el posicionamiento de Colombia como referente en la transición energética global.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la trayectoria de Mateo Restrepo Villegas en el sector minero colombiano?

Mateo Restrepo Villegas ha ocupado posiciones estratégicas en diversas empresas e instituciones, participando en el reinicio de operaciones de la mina El Zancudo y en la presidencia de Continental Gold, donde lideró el desarrollo del proyecto Buriticá. Ha sido directivo en Prodeco Group (Glencore), Grupo Salinas y Banco Azteca, así como consejero para la recuperación económica del país en la Presidencia de Colombia.

¿Qué significa que Quebradona sea una Sociedad BIC en el sector minero de Colombia?

El modelo de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) implica que la empresa integra objetivos sociales y ambientales a su operación, y no se limita únicamente a la búsqueda de utilidades. En el caso de Quebradona, esto se traduce en una gestión orientada a promover el desarrollo local y en ajustar sus actividades a altos estándares ambientales, fortaleciendo así su legitimidad social y su contribución a la transición energética.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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