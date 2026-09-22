Por: VALORA ANALITIK

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Cada año, la discusión sobre el salario mínimo en Colombia genera expectativas entre millones de trabajadores, especialmente entre quienes dependen de este ingreso para cubrir los gastos básicos del hogar. Para 2026, el Gobierno fijó el salario mínimo en $1.750.905 y, según cifras incluidas en la normativa que estableció ese valor, alrededor de 2,4 millones de trabajadores reciben directamente este ingreso, mientras que más de 6 millones tienen ingresos entre uno y dos salarios mínimos.

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Por eso, lo que ocurra con el salario mínimo de 2027 no será una discusión que se quede únicamente en la mesa entre empresarios, trabajadores y Gobierno. El porcentaje que finalmente se defina también puede tener efectos sobre los precios, las pensiones, los aportes, las tasas de interés, el empleo y las empresas que dependen del mercado interno y externo.

En medio de la discusión que se aproxima, el Consejo Gremial Nacional (CGN) hizo un llamado para que el incremento se defina teniendo en cuenta los criterios técnicos establecidos por la ley y advirtió sobre una cadena de efectos que, según el gremio, podría presentarse si el aumento supera esos parámetros.

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¿Qué está pidiendo el Consejo Gremial para el salario mínimo 2027?

El Consejo Gremial señaló que comparte el objetivo de que el salario mínimo permita mejorar los ingresos de los hogares y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, recordó que la definición del salario corresponde a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y que en esa discusión deben tenerse en cuenta cuatro elementos: el IPC, la meta de inflación, la productividad y el comportamiento de la economía.

La organización empresarial considera que un aumento que reconozca plenamente la inflación permite proteger el poder adquisitivo de quienes reciben el mínimo. La preocupación aparece cuando el incremento supera los criterios que deben ser considerados en la negociación. “El CGN comparte el propósito de que el salario mínimo mejore el ingreso de los hogares”, señaló el gremio.

¿Qué podría pasar si el salario mínimo sube demasiado?

La advertencia del Consejo Gremial parte de un elemento que muchas veces pasa desapercibido para los trabajadores: el salario mínimo no solo determina cuánto recibe una persona mensualmente.

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También funciona como referencia para diferentes obligaciones económicas. Según el CGN, es la base de la pensión mínima y de buena parte de los aportes, por lo que un incremento elevado también puede aumentar el costo pensional en momentos en que las finanzas públicas enfrentan dificultades.

A esto se suma el efecto de la indexación. El gremio sostiene que un aumento superior a los criterios técnicos puede trasladarse hacia la inflación del año siguiente y, posteriormente, generar presión para mantener elevadas las tasas de interés. Para un ciudadano, esto significa que la discusión no se limita a recibir un salario más alto en enero. También existe una discusión sobre cuánto de ese incremento puede conservarse realmente como poder adquisitivo si otros precios de la economía aumentan posteriormente.

Consejo Gremial también alerta por las tasas de interés

El argumento del gremio está relacionado además con la situación fiscal del país. El Consejo Gremial señaló que el Marco Fiscal proyectaba un balance del Gobierno Nacional Central de -4,5 % del PIB para 2027, mientras que el presupuesto reformulado ubica ese resultado en -9,4 %.

Según la organización, el ajuste de 2,2 puntos que propone el Ministerio de Hacienda llevaría ese déficit a -7,2 % del PIB. Sin esa corrección, agregó, la deuda neta llegaría al 82 % del PIB en 2030.

El Consejo Gremial sostiene que un déficit de esa magnitud presiona las tasas de interés y encarece la inversión. Como referencia, indicó que la inversión pasó de representar 22,1 % del PIB entre 2005 y 2019 a 17,5 % entre 2020 y 2025.

El gremio plantea que un ajuste fiscal debería permitir mantener la deuda pública controlada en el corto plazo y, mediante crecimiento y mayor confianza, llevar la deuda neta a niveles inferiores al 60 % del PIB antes de terminar el cuatrienio.

El Consejo Gremial introdujo otro elemento en su análisis: el comportamiento reciente de la tasa de cambio. Según la organización, el peso colombiano acumula desde finales de mayo una apreciación de 16,4 %, que ubica a Colombia como el país con mayor apreciación de la moneda en América Latina durante ese periodo, de acuerdo con la cifra presentada por el gremio.

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La preocupación está en que una moneda más apreciada puede reducir los ingresos que reciben en pesos los exportadores por sus ventas internacionales. El Consejo Gremial asegura que los exportadores están perdiendo margen y que esta situación puede afectar su capacidad para sostener los empleos que generan.

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