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Comprar muebles de cocina para equipar un espacio laboral suele generar incertidumbre entre quienes buscan garantizar la durabilidad de estos productos. Un reciente caso analizado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó clara la postura oficial frente al derecho a la garantía, incluso cuando se trata de muebles adquiridos originalmente para uso doméstico pero que finalmente se destinaron a una oficina. En la situación revisada, una empresa equipó un área para sus empleados con muebles de cocina comprados en una cadena de almacenes. Al poco tiempo de uso, varios muebles presentaron grietas y otros daños, por lo que la empresa buscó hacer efectiva la garantía ante el establecimiento en el que realizó la compra.

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No obstante, la tienda se negó a responder alegando que los muebles estaban diseñados para uso doméstico, por lo que su utilización en ambientes como una oficina constituía, según el vendedor, un uso diferente y, por lo tanto, no cubierto por la garantía. Ante la negativa, la empresa acudió a la SIC, donde el asunto se centró en establecer si ubicar estos muebles en un entorno de oficina podía considerarse como un uso indebido, permitiendo así al vendedor no responder por los daños detectados.

En su análisis, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC determinó que el uso de muebles de cocina en una oficina no debe catalogarse automáticamente como industrial o desproporcionado. El punto clave es que, para desconocer la garantía, el vendedor debe probar que los productos efectivamente fueron sometidos a condiciones para las que no fueron diseñados. Así, la SIC ordenó a la tienda reparar los muebles dañados y reemplazar, sin costo, las piezas que tenían grietas.

El ente de control también precisó que la calidad de un producto está relacionada con las características informadas al consumidor, mientras la idoneidad remite a la capacidad del producto para satisfacer las necesidades para las cuales fue vendido. Esto implica que si un mobiliario se ofrece para uso doméstico, su presencia en una oficina no implica, de hecho, un uso indebido. Por ello, toda reclamación de garantía debe analizar el contexto de utilización y la información proporcionada en el momento de la compra, recayendo en el vendedor la prueba de un eventual uso inadecuado.

¿Puede un almacén negar la garantía de un mueble doméstico usado en oficina?

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, un almacén no puede negar la garantía de un mueble para uso doméstico solo por haber sido usado en una oficina, a menos que demuestre que hubo un uso indebido en condiciones no previstas ni informadas al consumidor al momento de la compra.

¿Qué significa el concepto de idoneidad en una reclamación de garantía de muebles?

La idoneidad, según la SIC, se refiere a la capacidad del mueble para satisfacer las necesidades para las cuales fue producido o comercializado, lo que implica que deben analizarse las funciones e información relevante entregada al consumidor antes de considerar si el daño puede excluir la garantía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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