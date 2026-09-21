La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó en firme una multa de $ 4.614.400.192 contra la Distribuidora Nacional Hospitalaria Cúcuta S.A.S., luego de establecer que la compañía comercializó medicamentos por encima de los precios máximos permitidos. La decisión se conoció el 21 de septiembre de 2026, tras resolver el recurso de apelación presentado por la empresa.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información de la SIC, la investigación encontró que la distribuidora, que operaba como mayorista, vendió 47 medicamentos con precios superiores a los establecidos por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. La entidad señaló que los incumplimientos estaban relacionados con los artículos 3 y 4 de la Circular 13 de 2022.

El caso involucra productos utilizados para tratar diferentes enfermedades y condiciones de salud, entre ellas epilepsia, diabetes, asma, enfermedades cardiovasculares, artritis, EPOC e infecciones urinarias. También aparecen medicamentos empleados para controlar sangrados durante procedimientos quirúrgicos y disolver coágulos.

Uno de los mayores excesos identificados corresponde a DEPO-MEDROL, utilizado en tratamientos contra la artritis, cuyo precio superó en 7.001 % el valor regulado. En el caso del VERAPAMILO, empleado para afecciones cardiovasculares, la diferencia llegó al 1.912 %.

Lee También

La SIC también reportó excesos del 711 % en TISSEEL, utilizado para controlar sangrados en cirugías; del 586 % en ACTILYSE, destinado a disolver coágulos; y del 408 % en BRIVIACT, para tratar la epilepsia. MONURIL, utilizado contra infecciones urinarias, presentó un exceso del 394 %.

La entidad indicó que el control de precios busca proteger los recursos del sistema de salud y evitar que los sobrecostos derivados del incumplimiento de la regulación terminen trasladándose a otros integrantes de la cadena de comercialización.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.