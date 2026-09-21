Por: El Espectador

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Thania Vega de Plazas, exsenadora del partido Centro Democrático, ha sido confirmada como la nueva embajadora de Colombia en Perú. De acuerdo con información publicada por El Espectador, la excandidata al Congreso recibió el beneplácito del gobierno peruano, requisito fundamental para asumir su nuevo cargo. Vega de Plazas es reconocida por su trayectoria política dentro del uribismo y es esposa del general retirado Alfonso Plazas Vega, quien enfrentó procesos judiciales relacionados con el caso del magistrado Carlos Horacio Urán y la toma del Palacio de Justicia en 1985. En esos procesos, el actual presidente Abelardo de la Espriella mostró respaldo a Plazas Vega.

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Según la Cancillería, la designación de Vega de Plazas tiene como objetivo llenar el vacío en la representación colombiana en Lima, ya que la embajada permanecía sin titular desde hace un tiempo. Este nombramiento forma parte de la estrategia de normalización de relaciones entre Colombia y Perú, iniciativa discutida en la visita oficial de una delegación enviada por De la Espriella con ocasión de la posesión presidencial de Keiko Fujimori en ese país.

Vega de Plazas proviene de una familia vinculada a la política nacional. Es hija del exministro de Defensa Miguel Vega Plazas y fue senadora entre 2014 y 2018 en una lista cerrada por el partido Centro Democrático. Según su perfil profesional, inició estudios en Comunicación Social en la Universidad Javeriana, aunque no los concluyó.

En el contexto diplomático reciente, Vega de Plazas no es la única figura del uribismo en recibir un puesto relevante. Juan Carlos Vélez Uribe, quien también fue senador por el mismo partido, obtuvo el beneplácito para ser embajador en Ecuador, como reportó El Espectador. Allegados tanto a Vélez Uribe como a Vega de Plazas han resaltado su cercanía ideológica con el mandatario. Además, la política exterior del presidente De la Espriella contempla operaciones conjuntas en la frontera sur de Colombia, involucrando a Estados Unidos y Ecuador, según confirmó el ministro de Defensa de ese país, Gian Carlo Loffredo.

La lista de embajadores que han recibido ya el visto bueno incluye varios nombres: Orlando Gabriel Abello Martínez-Aparicio para Costa Rica, Héctor Orlando Cure Bulicie para República Dominicana, Jorge Jaller Jaramillo en Venezuela, Juan Gonzalo Ospina Serrano en Bélgica, Juvenal Infante en China y Tania Gilinsky en Israel. Muchos de ellos carecen de experiencia diplomática previa, aunque algunos mantienen vínculos directos con el presidente o su entorno político, según destaca El Espectador.

Entre los funcionarios que ya han sido ratificados como embajadores están María Consuelo Araújo en Estados Unidos, Mauricio Gaona ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Alejandro Ordóñez en la Organización de Estados Americanos (OEA). Próximamente se espera la confirmación de Tania Gilinsky en Israel. Esta reestructuración del cuerpo diplomático revela el interés del gobierno De la Espriella por fortalecer lazos internacionales estratégicos.

¿Quién es Thania Vega de Plazas y cuál ha sido su trayectoria política?

Thania Vega de Plazas es reconocida por su vínculo con el partido Centro Democrático y su paso por el Senado entre 2014 y 2018 en la lista cerrada liderada por dicho movimiento. Hija de Miguel Vega Plazas, exministro de Defensa, estuvo casada con Alfonso Plazas Vega, general retirado y figura controvertida por su implicación en el caso del Palacio de Justicia. Aunque estudió Comunicación Social en la Universidad Javeriana, no obtuvo el título profesional según registros de El Espectador.

¿Qué implica el beneplácito diplomático y por qué es relevante en estos nombramientos?

El beneplácito es el consentimiento formal que otorga un país de destino para aceptar a un embajador designado por otro gobierno. En el caso de los nombramientos recientes, incluido el de Thania Vega de Plazas en Perú, este paso ha sido clave para avanzar en la normalización y fortalecimiento de las relaciones bilaterales, como ha subrayado la Cancillería y reseñó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.