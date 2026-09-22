Así lo deja ver la periodista y presidenta de Semana, Vicky Dávila, que publicó un trino recientemente en el que asegura que desde el Gobierno se impartió una instrucción para que ningún ministro se reúna con el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

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“Fuentes del gobierno confirman que, a partir de ahora, ningún ministro se puede reunir con Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. Están evaluando ampliar el veto a los miembros de junta”, publicó la periodista, vía Twitter.

Este es el trino:

Esta decisión del Ejecutivo no deja de ser llamativa, justo cuando el presidente de la Andi ha sido uno de los más críticos con la definición del Presupuesto General de la Nación para 2027 en Colombia. Además, ha criticado que, en el sector salud, se podría dar un déficit de 3,7 billones de pesos, si se ajusta la UPC para el año entrante.

“La salud requiere de claridad en los recursos en el Presupuesto de 2027”, escribió recientemente Mac Master en su cuenta de Twitter.

De hecho, en entrevista con La FM, el representante de los industriales enfatizó en que la definición del Presupuesto es la primera oportunidad que tendrá el Gobierno para demostrar que el “Estado es consistente entre las promesas sociales y los hechos de Gobierno.

Qué ha pasado entre De la Espriella y Bruce Mac Master recientemente

El arranque de la administración De la Espriella también se ha caracterizado por un reordenamiento estratégico en las relaciones entre el Gobierno Nacional y los principales gremios del sector empresarial en Colombia. En este nuevo escenario, la interacción con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi, liderada por Mac Master, ha transitado hacia un canal de diálogo pragmático orientado a restablecer la confianza inversionista y articular esfuerzos frente a los desafíos macroeconómicos del país.

(Vea también: El radio de comunicaciones de Abelardo de la Espriella: para qué lo utiliza el presidente y cómo funciona su sistema seguro)

Sin embargo, la relación entre la Casa de Nariño y la Andi no ha estado exenta de un riguroso análisis técnico. Mientras el liderazgo de Mac Master ha valorado positivamente las señales de austeridad fiscal, la apertura al comercio exterior y el reajuste estratégico en la relación bilateral con Estados Unidos, el gremio mantiene un seguimiento detallado a la presentación del Presupuesto 2027, exigiendo garantías de seguridad jurídica, reglas claras para la inversión intensiva en capital y condiciones tributarias que no frenen la creación de empleo formal.

En balance, la dinámica entre Abelardo de la Espriella y Bruce Mac Master refleja una etapa de pragmatismo económico en la política colombiana. Ambos liderazgos han coincidido en la necesidad de mantener canales institucionales fluidos donde, más allá de las diferencias puntuales en materia de política fiscal, predomine la urgencia de acelerar el crecimiento del PIB, garantizar la seguridad en los corredores productivos del país y consolidar la reactivación económica nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.