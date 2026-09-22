Por: El Espectador

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El sector de la derecha política en Colombia se encuentra inmerso en un reordenamiento estratégico, motivado por las recientes iniciativas lideradas por Abelardo de la Espriella, actual presidente y figura emergente de esta tendencia. La meta principal es consolidar un liderazgo único que permita establecer un partido fuerte y cohesionado capaz de competir con vigor en las elecciones regionales de 2027. Este proceso viene tomando forma desde distintas regiones del país, donde las bases conservadoras empezaron a ser movilizadas en torno a una propuesta de unidad, con el fin de fortalecer su presencia en los próximos comicios.

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La estrategia busca desplazar la influencia tradicional del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Según lo reportado, se pretende redefinir la hegemonía dentro de las fuerzas de derecha, desdibujando el predominio del uribismo. Frente a este panorama, el uribismo se encuentra evaluando alternativas para afrontar la emergencia de este nuevo bloque unificado.

El punto de partida de esta apuesta política fue la gestión impulsada por Abelardo de la Espriella tras su llegada a la presidencia, al promover la personería jurídica para el movimiento Defensores de la Patria. Este reconocimiento legal resultó avalado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que significó un importante avance para el movimiento que busca agrupar a los sectores más ortodoxos de la derecha bajo una sola bandera. No obstante, aún persisten asuntos legales por resolver, principalmente algunas demandas que pretenden invalidar esa decisión de la autoridad electoral.

El objetivo central es perfilar una estructura partidista similar a la que en su momento consolidó Gustavo Petro a través del 'Pacto Histórico', pero desde la orilla opuesta del espectro político. Para robustecer su capacidad regional, Defensores de la Patria no avanza en solitario: trabaja de la mano de otras colectividades como Salvación Nacional, partido cuya figura principal es el senador Enrique Gómez. Es relevante destacar que De la Espriella fue especialmente inclusivo con esta colectividad en los acercamientos y alianzas recientes. Todo esto evidencia un proceso de convergencia orientado a disputar de manera decidida el poder regional y nacional bajo una nueva configuración de la derecha colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo busca Abelardo de la Espriella consolidar el liderazgo de la derecha en Colombia?

Abelardo de la Espriella trabaja en unificar a los sectores conservadores bajo el movimiento Defensores de la Patria, tras obtener su personería jurídica avalada por el Consejo Nacional Electoral. Este proceso incluye alianzas con colectividades como Salvación Nacional y persigue desplazar la influencia del Centro Democrático, encaminando la organización hacia un liderazgo único en las elecciones regionales de 2027.

¿Qué retos legales enfrenta Defensores de la Patria en su consolidación política?

Pese al aval del Consejo Nacional Electoral para su personería jurídica, Defensores de la Patria enfrenta demandas que intentarían revocar dicha decisión. Este aspecto jurídico es fundamental para la consolidación definitiva del movimiento como actor principal dentro de la reorganización de la derecha en Colombia.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.