Por: El Espectador

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, encabeza una semana cargada de actividades políticas clave en medio del debate nacional por el presupuesto para 2027. De acuerdo con El Espectador, Lara tiene previsto reunirse este martes con los senadores que integran la Comisión Primera del Congreso, en un encuentro que busca sentar bases para avanzar en la discusión de grandes proyectos que impulsa el gobierno de Abelardo de la Espriella. En la agenda también figura una esperada cita con la bancada del Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, en un esfuerzo por reducir las tensiones existentes en la derecha política.

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La reunión de la mañana del martes, pautada para las 8:00 a. m., reunirá al ministro con los congresistas encargados de examinar el denominado "ABC Legislativo". Como reveló El Espectador, este paquete incluye proyectos como la oficialización de Barranquilla como capital alterna y nuevas iniciativas en materia de “transparencia” y la figura de los llamados “gerentes regionales”, destinadas a renovar la gestión legislativa. Este paquete surge en un momento de alta expectativa, pues los temas de transparencia y descentralización han sido extensamente debatidos en el panorama político actual.

En paralelo, se anticipa la llegada de dos proyectos cruciales para la política de seguridad de De la Espriella. Según el ministro de Justicia, Iván Cancino, tanto la ley de sometimiento como el estatuto antiterrorista serán presentados por intermedio de las mismas comisiones. Estos textos, de acuerdo con Cancino, establecerán reglas claras: no habrá mesas de diálogo ni estatus político para los grupos criminales; se plantean rebajas de penas que oscilan entre el 30 % y el 50 %, sin devolución de bienes adquiridos ilegalmente y condenas cumplidas en centros penitenciarios.

Respecto al diálogo con el Centro Democrático, Honorio Henríquez, presidente del Congreso, señaló que aunque la reunión prevista para la semana pasada debió aplazarse debido a una moción de censura contra el ministro de Defensa, la cita fue reprogramada. Henríquez insistió en que hay disposición para el debate y la construcción conjunta de soluciones, subrayando la voluntad democrática del espacio.

Todo este movimiento ocurre en medio de una discusión sobre el presupuesto nacional para 2027, después de que el Ejecutivo rechazara más de 600 propuestas presentadas por los legisladores y mientras aún persisten desacuerdos sobre modificaciones al articulado. La ausencia del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en el último debate, aumenta la incertidumbre sobre el rumbo de las negociaciones, aunque algunos congresistas, como Carlos Meisel del Centro Democrático, insisten en que siguen abiertos al diálogo con el Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la agenda legislativa que impulsa el ministro Rodrigo Lara esta semana?

La agenda del ministro del Interior, Rodrigo Lara, se centra en reuniones clave con integrantes de la Comisión Primera del Congreso y la bancada del Centro Democrático para definir el "ABC Legislativo". Dicho paquete de proyectos incluye iniciativas orientadas a la transparencia, la oficialización de Barranquilla como capital alterna y la creación de figuras como los “gerentes regionales”, además de la discusión de nuevas leyes en materia de sometimiento y terrorismo, de acuerdo con información de El Espectador.

¿Qué implican los proyectos de ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista según el Gobierno?

De acuerdo con el ministro de Justicia, Iván Cancino, estos proyectos buscan establecer que los grupos criminales no tendrán acceso a negociación política ni recibirán estatus político alguno. Contemplan rebajas de penas de entre el 30 % y el 50 %, condenas cumplidas en cárcel y la prohibición de restituir cualquier bien ilícito a favor de los condenados, estableciendo así una política de seguridad estricta y sin contemplaciones.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.