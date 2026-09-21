Por: El Espectador

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El 21 de septiembre, El Espectador informó sobre un operativo de extinción de dominio realizado por las autoridades en Bogotá y Cundinamarca, en el cual se mencionaron locales comerciales pertenecientes a marcas reconocidas como Koaj y Lili Pink. Sin embargo, luego de la publicación, PERMODA LTDA., la empresa propietaria de la marca Koaj, envió una comunicación aclarando su situación frente a los hechos reportados por el medio. De acuerdo con la declaración emitida por PERMODA LTDA., la empresa ocupa los locales señalados únicamente en calidad de arrendataria, lo que significa que los explota comercialmente pero no es dueña de los inmuebles objeto del mencionado proceso de extinción de dominio.

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PERMODA LTDA. enfatizó que las medidas cautelares decretadas en el operativo de las autoridades recaen de manera exclusiva sobre los inmuebles donde se ubican los establecimientos comerciales, y no sobre la empresa ni sobre la marca Koaj. Así, la compañía destacó que no forma parte del proceso judicial ni está vinculada a las investigaciones, limitándose su relación con los hechos a ser arrendataria de los espacios intervenidos. En este contexto, El Espectador reconoció que, en su cobertura inicial, la referencia a los locales de Koaj no diferenciaba con precisión la distinción entre los inmuebles sujetos a las medidas cautelares y la sociedad que desarrolla allí actividades comerciales.

Esta falta de claridad podría haber ocasionado que lectores o interesados asociaran erróneamente a la empresa PERMODA LTDA. y a la marca Koaj con los hechos investigados por las autoridades judiciales. Por tal motivo, el medio periodístico ajustó tanto el titular como el contenido del artículo original, con el objetivo de dejar claro que las acciones no involucran a la sociedad comercial, sino exclusivamente a los inmuebles indicados durante el procedimiento. A pesar de la aclaración, la información relacionada con el operativo y las medidas impuestas se mantiene vigente, con la precisión añadida para evitar confusiones respecto a las entidades y personas efectivamente implicadas en el proceso.

¿Qué implica una extinción de dominio sobre inmuebles en Colombia?

La extinción de dominio es un proceso judicial mediante el cual el Estado busca privar de la propiedad de determinados bienes a sus titulares, cuando existe evidencia de que estos están relacionados con actividades ilegales. En este caso, según El Espectador, la medida afecta solo a los inmuebles y no a las empresas que los arriendan para sus operaciones.

¿Por qué es importante diferenciar entre arrendatario y propietario en procesos judiciales?

La diferencia entre arrendatario y propietario en procesos judiciales es fundamental, pues el arrendatario solamente usa o explota un bien bajo contrato sin ser dueño legal, mientras que el propietario sí posee la titularidad del inmueble. Como en el caso que reporta El Espectador, esta distinción evita involucrar injustamente a empresas no relacionadas con los hechos investigados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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