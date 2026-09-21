Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá sigue apostando por la innovación en la movilidad urbana, como lo demuestra la reciente edición de Movi-Innova 2026. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), esta convocatoria anual respalda el conocimiento y la innovación al destacar iniciativas que contribuyen de forma significativa a la transformación de la movilidad en la capital. Este año, precisamente, se puso un énfasis especial en la equidad de género dentro del sector transporte, buscando visibilizar prácticas y liderazgos orientados a promover la igualdad, impulsar la movilidad del cuidado y prevenir los distintos tipos de violencia que pueden ocurrir tanto en el transporte como en el espacio público.

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Para fortalecer esta iniciativa, Movi-Innova contó con la colaboración estratégica de la Universidad de los Andes, consolidando así una alianza entre el sector público y la academia. En la convocatoria participaron treinta propuestas, presentadas por organizaciones y mujeres líderes, todas enfocadas en redefinir y mejorar las condiciones de movilidad para las mujeres en Bogotá.

Las iniciativas se agruparon en dos categorías principales. La primera, denominada ‘Prácticas transformadoras con enfoque de género’, terminó con un empate técnico, por lo que fueron reconocidas dos propuestas: "Obras públicas más seguras para las mujeres", de la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV), y "Familias que cuentan", de la Fundación Mamacitas en Bici. Ambas propuestas ilustran la capacidad de las organizaciones para desarrollar acciones concretas que benefician la movilidad y seguridad de las mujeres en espacios públicos y obras de infraestructura.

La segunda categoría, ‘Mujeres referentes del sector transporte’, rindió homenaje a Valentina Montoya Robledo, resaltando el liderazgo femenino en un sector tradicionalmente dominado por hombres. Según lo reportado por la Secretaría Distrital de Movilidad, las iniciativas presentadas este año tocaron temas esenciales como la inclusión laboral femenina en el sector transporte, la movilidad del cuidado —entendida como los desplazamientos necesarios para garantizar el bienestar de otros—, la prevención de violencias, así como la creación de entornos seguros y accesibles.

Por medio de Movi-Innova, Bogotá refuerza el trabajo conjunto entre organismos públicos, el sector académico y la sociedad civil, mostrando que la transformación de la movilidad depende de la unión de esfuerzos y la puesta en valor de ideas innovadoras que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

¿Cuáles fueron las iniciativas ganadoras de Movi-Innova 2026 en movilidad y género?

Las iniciativas ganadoras de Movi-Innova 2026, según la Secretaría Distrital de Movilidad, fueron "Obras públicas más seguras para las mujeres" de la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV), "Familias que cuentan" de la Fundación Mamacitas en Bici, y el reconocimiento a Valentina Montoya Robledo como referente femenina en el sector transporte.

¿Qué es la movilidad del cuidado en el contexto de Movi-Innova 2026?

La movilidad del cuidado, abordada en la convocatoria Movi-Innova 2026, se refiere a los desplazamientos que realizan principalmente las mujeres para garantizar el bienestar de otras personas, como el acompañamiento de niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Esta perspectiva resalta la importancia de adaptar la movilidad urbana a las necesidades de cuidado y protección de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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