Por: Portal Bogotá

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En un reciente operativo realizado en la localidad de Puente Aranda, la administración distrital de Bogotá intervino para prevenir un riesgo significativo para la comunidad. De acuerdo con información divulgada oficialmente, se llevó a cabo una Inspección, Vigilancia y Control (IVC), procedimiento durante el cual se detectaron y posteriormente incautaron 271 kilos de pólvora y un total de 3.240 velas cracker. Este material pirotécnico era transportado en un vehículo tipo Foton que no contaba con las condiciones de seguridad exigidas para este tipo de carga, lo que suponía un peligro inminente no solo para el conductor, sino para los habitantes del sector.

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La intervención se activó tras una alerta emitida por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, que advirtió sobre un posible transporte irregular de material pirotécnico en la zona. Atendiendo esta notificación, la Alcaldía Local de Puente Aranda y la Policía coordinaron el operativo de IVC. Durante la inspección, revelada por las autoridades locales, se encontraron 271 kilogramos de pólvora y varios tipos de velas pirotécnicas: 2.880 velas cracker distribuidas en 20 cajas de 15 tiros cada una, 180 en una caja de 20 tiros y otras 180 en una caja de 10 tiros. Todo este arsenal iba a bordo del vehículo sin la protección y el manejo adecuado que exige la ley.

Según comunicó la Alcaldía, el conductor del vehículo recibió la medida correctiva correspondiente, conforme a lo estipulado en la Ley 1801 de 2016, es decir, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Este tipo de acciones busca garantizar que quienes manipulen y transporten pólvora lo hagan bajo estrictas medidas de seguridad, dado el alto riesgo que representa este material. El retiro inmediato de los elementos incautados impidió que continuaran circulando en condiciones de inseguridad, previniendo posibles incidentes que habrían podido tener consecuencias graves en la localidad.

La administración local resaltó que fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control, así como el trabajo articulado con las autoridades, es clave para reaccionar oportunamente ante situaciones que amenacen la seguridad de la comunidad. El caso pone de manifiesto la importancia de atender las alertas y de evitar que materiales peligrosos transiten libremente por las calles sin ningún control.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es riesgoso transportar pólvora sin medidas de seguridad en Bogotá?

El transporte de pólvora sin las condiciones de seguridad establecidas implica un alto riesgo para quienes la manipulan y para la comunidad, pues este tipo de material es inflamable y explosivo. Un manejo inadecuado puede provocar accidentes, incendios o explosiones con consecuencias graves para la integridad y vida de las personas, como advierte la Alcaldía de Puente Aranda.

¿Qué establece la Ley 1801 de 2016 sobre el manejo de material pirotécnico?

De acuerdo con las autoridades, la Ley 1801 de 2016, conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, determina las condiciones bajo las cuales se pueden transportar y manipular elementos como la pólvora. Exige medidas estrictas para prevenir incidentes y faculta a las autoridades a imponer sanciones frente a infracciones relacionadas con el manejo irregular de estos materiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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