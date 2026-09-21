Por: El Espectador

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Una nueva oportunidad laboral se presenta en Bogotá gracias a una convocatoria impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Este miércoles 23 de septiembre, entre las 9:00 y las 11:00 a. m., se desarrollará una jornada de recepción de hojas de vida para cubrir 300 vacantes en una empresa dedicada a la preparación de alimentos y servicios del sector aéreo, en la localidad de Chapinero. De acuerdo con la información oficial proporcionada, la cita será en la calle 59 número 13-33, Edificio Pasaje Galvis, oficina 124, segundo piso.

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Estos 300 empleos corresponden al último bloque de una serie de 540 oportunidades laborales presentadas por la entidad en distintas fechas. En jornadas anteriores, realizadas el 21 y 22 de septiembre, ya se ofertaron 240 vacantes. La selección busca bachilleres, técnicos y tecnólogos interesados en roles específicos como auxiliares de cocina, panadería, bodega, planta y producción. Para los interesados en el cargo de conductor, es necesario contar con licencia C2 o C3.

La Agencia Distrital de Empleo, junto a Gategourmet S.A.S., está a cargo de la convocatoria y serán las encargadas de adelantar el proceso de selección. Para participar, cada postulante debe presentar su hoja de vida actualizada en el lugar y hora indicados. Además, existe la opción de adelantar el registro mediante un formulario en línea, en el que se solicita información personal y académica, experiencia laboral, y el cargo al que desea aplicar. El formulario admite distintos tipos de identificación, incluyendo cédula de ciudadanía, cédula de extranjería y Permiso por Protección Temporal.

Uno de los aspectos notables de esta convocatoria es que no establece experiencia previa como un requisito obligatorio para todos los cargos. Cada candidato podrá indicar su trayectoria laboral y el área de experiencia, aunque la empresa evaluará la pertinencia de este aspecto con base en cada vacante. Tampoco se especifican detalles como salario, horarios o tipo de contrato, los cuales serán definidos en la entrevista. Entre los beneficios resaltan alimentación, lavandería, parqueadero y pagos quincenales para los seleccionados.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico enfatiza que todas las convocatorias a través de Talento Capital son gratuitas y no requieren pagos de ningún tipo ni intermediarios. Se recomienda a los interesados asegurarse de que la información y formularios corresponden a los canales oficiales para evitar fraudes.

¿Qué documentos e información debe llevar para postularse a las vacantes en Bogotá?

Para aspirar a alguna de las 300 vacantes en Bogotá, es fundamental asistir con la hoja de vida actualizada. El registro online y presencial solicita datos como tipo y número de documento, nombres completos, teléfonos, correo electrónico, nivel educativo más alto alcanzado, experiencia laboral y cargo al que se postula. Los tipos de documentación aceptada incluyen cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte o Permiso por Protección Temporal. Presentar la información completa agiliza el proceso y permite a los seleccionadores evaluar rápidamente los perfiles.

¿La convocatoria para empleo en Gategourmet S.A.S. exige experiencia laboral previa?

No. De acuerdo con la convocatoria, la experiencia laboral no se exige como requisito indispensable para todos los cargos ofrecidos. Sin embargo, el formulario de inscripción permite especificar si el candidato tiene experiencia y en qué área. Este factor será valorado por la empresa para ciertos cargos y durante la etapa de selección, pero no limita la posibilidad de postularse para la mayoría de las vacantes disponibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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