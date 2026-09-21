Por: El Espectador

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) anunció recientemente una nueva convocatoria de becas para quienes desean cursar una maestría en negocios digitales. Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con el Centro de Estudios Universitarios (CEDEU), adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos de España. Según información oficial tomada de la convocatoria publicada por el ICETEX, las personas interesadas podrán postularse hasta el 8 de octubre de 2026.

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La oportunidad está dirigida a dos modalidades de estudio: presencial y virtual. Para quienes opten por la maestría en modalidad presencial, la beca cubrirá el 85 % del valor de la matrícula, según la entidad. En el caso de la modalidad virtual, el cubrimiento es del 80 %. Sin embargo, en ambas opciones se requiere que quienes apliquen cuenten previamente con la admisión definitiva al máster ofrecido por CEDEU y la Universidad Rey Juan Carlos. Además, el programa especifica que cualquier persona interesada debe tener entre 22 y 43 años, haber terminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior reconocida, y cumplir con requisitos mínimos de promedio académico y experiencia profesional: dieciocho meses para la presencial (con promedio mínimo de 4.0 sobre 5.0) y doce meses para la virtual (con promedio mínimo de 3.7 sobre 5.0).

Otra condición relevante señalada por el ICETEX es que quienes sean beneficiarios de alguna línea de crédito del propio instituto o de sus fondos en administración, no pueden registrar mora en sus compromisos a la fecha de cierre de la convocatoria. En cuanto al cubrimiento, la beca para la modalidad presencial no incluye tiquetes aéreos, alojamiento, manutención, visados, seguros u otros costes de estancia en Madrid. Por su parte, la beca virtual tampoco cubre elementos como conectividad, equipos o materiales personales. En ambas alternativas, la financiación solo aplica sobre el porcentaje establecido para la matrícula.

Los documentos requeridos incluyen pasaporte o cédula, carta de admisión, título de pregrado, certificado de notas y experiencia profesional, y el certificado del registro único de ingresos (RUI). De acuerdo con la publicación del ICETEX, solo serán válidos los documentos necesarios expresamente mencionados. Las inscripciones pueden hacerse hasta las 5:00 p. m. del 8 de octubre de 2026 para ambas modalidades. La información detallada y formularios de inscripción se encuentran disponibles en el sitio oficial del ICETEX.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a la beca de maestría en negocios digitales del ICETEX?

De acuerdo con la convocatoria publicada por el ICETEX, para postularse a la beca de maestría en negocios digitales, la persona interesada debe tener entre 22 y 43 años, haber terminado un pregrado, contar con experiencia profesional mínima de doce meses para la modalidad virtual (promedio académico de 3.7/5.0), o dieciocho meses para la presencial (promedio de 4.0/5.0), tener la admisión definitiva de la universidad y no estar en mora con compromisos financieros con el ICETEX.

¿Qué gastos cubren las becas para maestrías en negocios digitales de ICETEX y la Universidad Rey Juan Carlos?

Las becas otorgadas cubren el 85 % de la matrícula para la modalidad presencial y el 80 % para la virtual. No incluyen tiquetes aéreos, alojamiento, manutención, visado, seguros ni gastos personales o de estadía en el caso presencial, ni tampoco cubren conectividad, equipos o materiales personales en la modalidad virtual. El porcentaje restante de la matrícula y todos los costos adicionales deben ser asumidos por la persona beneficiada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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