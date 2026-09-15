Viajar a España podría convertirse en un dolor de cabeza si el pasaporte no cumple con todos los requisitos. Las autoridades migratorias españolas han reforzado la revisión de los documentos de los pasajeros extranjeros, con controles especialmente estrictos en aeropuertos y puntos de conexión del espacio Schengen.

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Uno de los principales requisitos para los viajeros es contar con un pasaporte vigente, expedido durante los últimos diez años y con una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio europeo. La condición aplica a quienes buscan ingresar a España como turistas.

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Los pasajeros podrían tener problemas incluso antes de llegar al control migratorio. Las aerolíneas revisan la documentación antes del embarque y pueden impedir que una persona suba al avión si presenta un pasaporte vencido, deteriorado, roto, mutilado o con información ilegible.

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Para quienes ya se encuentran en España, también es importante verificar los documentos antes del regreso. Las aerolíneas pueden exigir que el pasaporte esté vigente y que cumpla con las condiciones de entrada establecidas por el país al que viajará el pasajero.

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Otro cambio está relacionado con los controles digitales y biométricos, pues España ha avanzado en nuevos sistemas para registrar las entradas y salidas del territorio europeo, mientras se intensifican las verificaciones durante las etapas previas al vuelo y en las fronteras.

Ante este panorama, recomiendan a los viajeros colombianos revisar con anticipación la fecha de vencimiento y expedición del pasaporte, comprobar que el documento esté en buen estado y consultar las condiciones de la aerolínea. También conviene llevar soportes como reservas de alojamiento, tiquete de regreso y documentos que acrediten recursos económicos, además de renovar el pasaporte con tiempo si está próximo a vencer.

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