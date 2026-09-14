Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente Abelardo De la Espriella anunció, durante una alocución, un ambicioso paquete de proyectos viales para el Chocó, el cual incluye seis iniciativas orientadas a transformar la conectividad departamental. Entre los trayectos propuestos se encuentran Quibdó-Ánimas-Nóvita, San José del Palmar-El Cairo e Istmina-Puerto Meluk, sin dejar de lado el fortalecimiento del aeropuerto de Bahía Solano. Según lo expuso el mandatario, el objetivo es sentar las bases para que las empresas lleguen, la producción local acceda a mercados y el turismo cobre fuerza, brindando nuevas oportunidades para los habitantes de la región.

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De acuerdo con De la Espriella, el paquete vial será estructurado bajo un esquema mixto, que incorpora obras financiadas por impuestos, recursos estatales y también inversión privada. La propuesta aún corresponde a una hoja de ruta inicial, por lo que los proyectos anunciados requieren definición detallada y establecimiento de los mecanismos de financiación. De esta manera, el gobierno abrió la puerta a la participación de empresas para consolidar los planes y asegurar su ejecución efectiva, tal como lo aseguró en una alocución difundida en redes sociales.

El anuncio oficial también abarcó avances en proyectos complementarios, como el futuro malecón de Quibdó sobre el río Atrato, concebido para dinamizar el turismo, el comercio y la generación de empleo. De la Espriella indicó que empresarios presentes durante su visita a la capital chocoana, así como entidades del sector financiero, entre ellas Bancolombia, manifestaron su disposición para colaborar en la estructuración y financiación de las iniciativas.

Adicionalmente, el gobierno estudia la factibilidad de un corredor interoceánico entre el océano Atlántico y el Pacífico, basándose en la ubicación privilegiada del departamento. Sin embargo, aclaró que cualquier planteamiento sobre esta megaobra debe incluir protección ambiental y participación comunitaria. El plan para el Chocó incluye también la estructuración de un régimen especial minero y tributario, buscando agregar valor a la producción de minerales estratégicos como oro, cobre y platino, e incentivar su transformación dentro del propio territorio, lo que permitiría generar empleo formal.

En materia energética, se gestionarán recursos para fortalecer la empresa eléctrica local y se impulsarán soluciones de energía solar en zonas de acceso limitado. Además, jóvenes y emprendedores afectados por el terremoto recibirán apoyo económico a través de capital semilla. Finalmente, la estrategia de desarrollo incluye la promoción de “pueblos milagro turísticos”, en colaboración con la Fundación Santo Domingo y Fontur, y el seguimiento de compromisos a cargo de una gerencia especial liderada por José Leonidas Tobón, con comunicación directa con la Presidencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los proyectos de infraestructura vial anunciados para el Chocó?

Los proyectos de infraestructura vial anunciados por el presidente De la Espriella para el Chocó incluyen seis tramos clave, entre los que destacan Quibdó-Ánimas-Nóvita, San José del Palmar-El Cairo e Istmina-Puerto Meluk, así como el fortalecimiento del aeropuerto de Bahía Solano. Estas iniciativas están en etapa de hoja de ruta y buscan articular diferentes fuentes de financiación, involucrando tanto al sector público como al privado.

¿Qué significa un régimen especial minero y tributario para el Chocó?

El régimen especial minero y tributario es una propuesta del gobierno para facilitar la formalización de la minería y potenciar la transformación local de los minerales en el Chocó. Esta medida busca promover un marco normativo diferenciado que permita a los productores aprovechar mejor recursos como el oro, el cobre y el platino, impulsando la industrialización y la generación de empleo dentro del departamento, según declaraciones oficiales.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).