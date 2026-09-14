Una nueva tormenta jurídica sacude el panorama político nacional luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidiera abrir una indagación previa en contra del senador Iván Cepeda. El objetivo de este proceso preliminar es determinar si se presentaron irregularidades o violaciones a las normativas electorales en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, llevada a cabo en octubre de 2025, un proceso clave donde el congresista se consolidó como una de las figuras principales del oficialismo, según informó El Tiempo.

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El despacho del magistrado Francisco Farfán fue el encargado de ordenar de oficio la práctica de diversas pruebas y la recolección de declaraciones clave para esclarecer los hechos denunciados. La lupa de la alta corte se centra puntualmente en el reporte de recursos entregados por Javier Antonio Pérez y la empresa Samat Publicidad SAS, domiciliada en Barranquilla, los cuales habrían encendido las alarmas institucionales debido a sus cuantiosos montos y características jurídicas, de acuerdo con el rotativo.

Por un lado, la atención se dirimió sobre el supuesto aporte de 116 millones de pesos realizado por Pérez Páez, una cifra que, de haberse tratado de una donación directa, habría superado con creces el tope máximo permitido por la ley electoral para aportes de personas naturales a una campaña política. Por otro lado, el caso de Samat Publicidad SAS generó un escrutinio aún mayor debido a una transferencia reportada por 609 millones de pesos proveniente de una persona jurídica, figura que está tajantemente prohibida por la normativa vigente en cuanto a donaciones destinadas a campañas presidenciales o consultas de partidos, según el periódico.

No obstante, este expediente ya había sido analizado previamente en el ámbito administrativo. En enero pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió archivar la investigación contra el dirigente político tras concluir que no existió una infracción al régimen de financiación, sino un error en la forma contable de reportar los ingresos y gastos parciales. En su momento, el tribunal electoral determinó que las transacciones con Samat Publicidad y Javier Antonio Pérez no correspondían a donaciones gratuitas, sino a contratos comerciales en la modalidad de crédito destinados a la elaboración de propaganda electoral e impresión de material publicitario que el candidato aún adeuda, de acuerdo con el rotativo.

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A pesar de que el CNE concluyó que no había mérito para sancionar o continuar una investigación administrativa al no comprobarse una vulneración al régimen, la apertura de esta indagación preliminar por parte de la Corte Suprema de Justicia introduce un nuevo capítulo de control judicial sobre las cuentas del Pacto Histórico. Mientras el alto tribunal avanza en la recolección de pruebas y testimonios ordenados por el despacho de Farfán, el futuro político y legal de Cepeda queda bajo el riguroso escrutinio de la justicia ordinaria.